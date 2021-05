Feyenoord heeft vrijdag Rini Coolen aangesteld als hoofd jeugdopleiding. De geboren Arnhemmer is de opvolger van de veelbesproken Stanley Brard.

Brard kwam in maart in opspraak door een eigen blunder. Hij wilde Feyenoord-directeur Mark Koevermans adviseren om jeugdtrainers Ulrich van Gobbel, Melvin Boel, Remco Schol en Mark Onderwater weg te sturen, maar hij stuurde die mail per ongeluk niet naar Koevermans, maar naar Onderwater.

Feyenoord besloot diezelfde week het aflopende contract van Brard niet te verlengen, al heeft zijn vertrek volgens de Rotterdammers niets te maken met de beruchte mail. In de 54-jarige Coolen hebben de Rotterdammers binnen twee maanden een opvolger gevonden.

Coolen is pas sinds de zomer van 2020 werkzaam bij Feyenoord en was het afgelopen seizoen trainer van het elftal voor spelers onder 21 jaar. Voor zijn komst naar Rotterdam werkte hij onder meer als hoofd jeugdopleiding bij het Noorse Rosenborg, waarbij hij in 2018 op interimbasis ook kort hoofdtrainer van de hoofdmacht was, en PEC Zwolle.

"Rini stond bij ons zeer hoog op de lijst van kandidaten voor deze uitdagende functie", zegt technisch directeur Frank Arnesen. "Hij weet precies wat nodig is om Feyenoord Academy de komende jaren door te ontwikkelen. Dat is de doelstelling die we voor ogen hebben: de jeugdopleiding en het eerste elftal nog beter op elkaar aan laten sluiten."

In het afgelopen seizoen was Coolen al meer bezig met de jeugdopleiding dan hij van tevoren had verwacht. "Door het coronavirus liep het afgelopen seizoen met Feyenoord onder 21 niet zoals we van tevoren gedacht hadden. Dat heeft me wel de mogelijkheid gegeven om goed om me heen te kijken en mijn ideeën te vormen over het technische beleid van Feyenoord Academy."