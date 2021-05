Kees Luijckx begrijpt er niks van dat hij donderdagavond in het play-offduel van Roda JC met NEC (3-0) al na een half uur werd gewisseld. De 35-jarige aanvoerder, die waarschijnlijk zijn laatste duel voor de Limburgers heeft gespeeld, vindt dat trainer Jurgen Streppel hem met meer respect had kunnen behandelen.

"Het voelde voor mij heel respectloos aan, zo'n wissel. Ik heb nog niet gehoord waarom ik eruit werd gehaald. Ik had wel een gele kaart, maar die heb ik wel vaker op zak. Met de ervaring die ik heb, had ik gewoon moeten blijven staan", zei een teleurgestelde Luijckx na de wedstrijd in Nijmegen tegen ESPN.

Na de wissel van Luijckx, die plaatsmaakte voor de Belg Stefano Marzo, ging het Roda JC niet veel beter af. Rangelo Janga maakte in de blessuretijd van de eerste helft de 2-0 voor NEC en de Nijmegenaren vergrootten de marge na rust nog naar drie.

"Ik had het team graag geholpen. Als je nat gaat, wil je helemaal nat gaan en niet een half uur. Ik moest verdomme mijn aanvoerdersband afdoen en ze zongen nog 'Keesie Bedankt'", lachte Luijckx als een boer met kiespijn. "Het is gênant. Dit is een nachtmerrie en een droom die uiteenspat."

Luijckx overweegt punt achter loopbaan te zetten

Luijckx maakte in de zomer van 2020 transfervrij de overstap van het Deense Silkeborg naar Roda JC en groeide in Kerkrade direct uit tot basisspeler. De kans is echter groot dat de oud-speler van onder meer AZ, Excelsior en NAC Breda tegen NEC zijn laatste minuten voor Roda JC maakte, want zijn contract loopt af.

"Als je nu in mijn hart kijkt, dan ben ik er helemaal klaar mee hier. Maar dat moet ik nu niet zeggen. Ik moet rustig naar huis gaan en de komende dagen even alles laten bezinken", aldus Luijckx, die niet uitsluit dat hij een punt achter zijn loopbaan zet.

"Het zou kunnen dat ik stop, maar ik heb maandag wel een gesprek bij een club. Ik ben geen Arjen Robben, dus niet iedereen hoeft er bovenop te springen. Plezier in het voetbal is voor mij het allerbelangrijkst. Deze dag is ontzettend balen, maar ik ga de komende dagen nadenken over mijn toekomst."

Voor NEC wacht zondag de finale van de play-offs tegen NAC Breda, dat donderdagavond FC Emmen versloeg na penalty's. De winnaar van zondag speelt volgend seizoen in de Eredivisie.