De KNVB krijgt voor het eerst een vrouw als directeur betaald voetbal, de belangrijkste positie bij de voetbalbond. Marianne van Leeuwen, de huidige voorzitter van de Amsterdamse amateurclub Zeeburgia, wordt voorgedragen om Eric Gudde op te volgen.

"Dat ze een vrouw is, is qua geschiedenis natuurlijk bijzonder, maar het werd hoog tijd. Het maakt haar in onze ogen daarom zelfs extra geschikt", zegt Jan Smit, de voorzitter van de raad van commissarissen, vrijdag op de site van de KNVB.

"Het voetbal heeft, in lijn met de ontwikkeling van het meiden- en vrouwenvoetbal én de ontwikkelingen in de maatschappij, behoefte aan meer sterke vrouwen op belangrijke posities. Bovendien heeft Marianne een onafhankelijke blik op de ontwikkelingen van het voetbal vandaag de dag en in de toekomst."

Van Leeuwen heeft veel ervaring als bestuurder. Ze werkt momenteel als commissaris van de Sligro Food Group en Technische Unie en is voorzitter van de raad van commissarissen van Van Egmond Groep. Ook is ze sinds 2017 lid van de Sportraad Amsterdam.

Eric Gudde neemt na een turbulente periode afscheid van de KNVB. Foto: Pro Shots

Benoeming van Van Leeuwen op 18 juni

Sinds 2014 is Van Leeuwen voorzitter van Zeeburgia. Vanuit die functie riep ze twee jaar geleden op tot meer aandacht voor racisme in het amateurvoetbal. Dat deed ze na het racistische incident rond Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira in Den Bosch.

"Ik zal er enorm trots op zijn als ik de komende jaren samen met anderen mag gaan werken aan het verder vooruitbrengen van het Nederlandse voetbal", aldus Van Leeuwen vrijdag.

Gudde gaat eind september met pensioen. Van Leeuwen moet officieel benoemd worden tijdens de Algemene Vergadering Betaald Voetbal op 18 juni in Zeist.