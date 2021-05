De Copa América wordt volgende maand niet in Colombia gespeeld. De Zuid-Amerikaanse voetbalbond CONMEBOL heeft besloten de wedstrijden die in het land gespeeld zouden worden te verplaatsen. Colombia zou het eindtoernooi samen met Argentinië organiseren.

"CONMEBOL bevestigt dat de Copa América van 2021 doorgaat en zal een dezer dagen communiceren over de locatie van de duels die in Colombia gespeeld zouden worden", aldus de voetbalbond in een verklaring.

Het is al enige tijd onrustig in Colombia. Landelijke protesten tegen de overheid, die eind april begonnen, hebben in het Zuid-Amerikaanse land al zeker vijftien mensen het leven gekost. Colombia heeft bij de CONMEBOL nog een verzoek om verplaatsing van het toernooi naar het einde van het jaar ingediend, maar dat werd afgewezen.

Het toernooi zou voor de eerste keer in de 105-jarige geschiedenis in twee landen worden gehouden. In Colombia stonden vijftien wedstrijden gepland, waaronder de finale op 10 juli in Barranquilla.

Het voetbaltoernooi van Zuid-Amerika begint half juni en duurt een maand. Bij de vorige editie in 2019 ging de titel naar gastland Brazilië, dat in de finale te sterk was voor Peru.

Er zijn twee poules van elk vijf landen. Australië en Qatar zouden aanvankelijk op uitnodiging meedoen aan de Copa América, maar beide landen hebben al een te druk speelschema en trokken zich terug.