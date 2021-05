Dick Lukkien is zwaar terneergeslagen door de degradatie van FC Emmen uit de Eredivisie. De trainer van de Drenten, die zijn ploeg donderdagavond na penalty's van NAC Breda zag verliezen, vindt dat hij veel mensen tekort heeft gedaan.

"Dit komt kei- en keihard binnen. We hebben nagelaten om de zege over de streep te trekken en dan kukel je eruit. Dat doet gewoon heel veel pijn. De hele ploeg zit in zak en as", baalde Lukkien na het duel aan de Oude Meerdijk in gesprek met ESPN.

FC Emmen keek een groot deel van de wedstrijd tegen een achterstand aan, maar dwong tien minuten voor tijd toch nog een verlenging af via Nikolai Laursen. Uiteindelijk moest een penaltyserie de beslissing brengen en daarin dolf Emmen het onderspit door missers van Keziah Veendorp en Sergio Peña.

Lukkien vindt dat zijn ploeg het voor de penalty's al had moeten beslissen en hoopte op hulp van de VAR. "Er waren een aantal momenten waarbij ik dacht: dit kan een momentje zijn om in ieder geval even te kijken of er iets aan de hand is. Ik heb het zelf nog niet teruggezien. Paul Gladon heeft een dikke enkel, dus die is in ieder geval goed geraakt."

Lukkien moest lijstje met penaltynemers aanpassen

Gladon was niet meer in staat om een strafschop te nemen in de beslissende serie. Lukkien moest zijn lijstje met penaltynemers sowieso aanpassen. "Het was best puzzelen. Ik had een aantal jongens in mijn hoofd die een zekerheidje zijn op papier. Maar Laursen was net als Paul niet fit genoeg, dus de spoeling werd dun."

In de reguliere competitie wist FC Emmen degradatie nog op miraculeuze wijze af te wenden, maar nu daalt de ploeg uit Drenthe na drie jaar op het hoogste niveau alsnog af naar de Keuken Kampioen Divisie. Lukkien, die nog tot medio 2023 onder contract staat bij Emmen, wil nog niet nadenken over de Eerste Divisie.

"Daar is het nu veel te vroeg voor. Ik heb nu het gevoel dat we al die mensen die ons zo hebben gesteund nu zwaar tekortdoen en teleurstellen. Dat gevoel overheerst en zal nog wel een paar weken duren", aldus Lukkien.

NAC is ondanks de zege op FC Emmen nog niet zeker van promotie. De ploeg van trainer Maurice Steijn moet zondag eerst nog NEC zien te verslaan in de finale van de play-offs.