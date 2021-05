Memphis Depay heeft vrijdag in een interview met L'Equipe aangekondigd na dit seizoen te vertrekken bij Olympique Lyon. De spits staat in de nadrukkelijke belangstelling van het FC Barcelona van trainer Ronald Koeman.

"Hier ben ik opgegroeid en een man geworden", zegt Memphis in L'Equipe over zijn aanstaande vertrek. "Ik heb herinneringen en vriendschappen opgebouwd die me lange tijd bij zullen blijven. Dit was mijn thuis."

Het lag al in de lijn der verwachting dat Memphis zou vertrekken bij Lyon. De 27-jarige aanvaller van het Nederlands elftal beschikt over een aflopend contract bij de Franse topclub en hij sprak al meerdere malen zijn ambities uit om een stap hogerop te maken.

Daarbij komt dat Memphis al maandenlang in verband wordt gebracht met een transfer naar FC Barcelona. Vorig jaar september zou er al sprake zijn van interesse van de Catalanen, maar die werd nooit echt concreet. Lyon wilde hem in januari bovendien niet laten gaan.

Memphis, die onlangs brak met managementbureau SEG, bevestigt dat de Spaanse topclub nog altijd interesse heeft. "Maar er zijn meer clubs geïnteresseerd. Ik heb nog geen beslissing genomen over mijn toekomst. Ik ben nu transfervrij, dus de onderhandelingen zullen niet al te moeilijk zijn. Mijn moeder zou het nog kunnen."

Bij een transfer naar FC Barcelona gaat Memphis samenspelen met landgenoot Frenkie de Jong en wordt hij herenigd met trainer Ronald Koeman. De voormalige bondscoach van Oranje staat wel onder druk na een wisselvallig seizoen.

Memphis kan met Lyon nog ticket voor voorronde CL veroveren

Memphis stond sinds januari 2017 onder contract bij Olympique Lyon en speelde tot dusver 177 officiële wedstrijden voor de Fransen, waarin hij 76 keer scoorde en 53 assists leverde. Memphis, dit seizoen tot dusver goed voor twintig competitiegoals, sluit zijn 4,5 jaar bij Lyon wel af zonder prijs.

De loopbaan van Memphis begon in 2011 bij PSV, waar hij ook een deel van de jeugdopleiding doorliep. De 62-voudig international won de landstitel, de KNVB-beker en de Johan Cruijff Schaal met de Eindhovenaren en dwong in de zomer van 2015 een transfer af naar Manchester United.

Dat werd geen succes, al won hij in 2016 wel de FA Cup met de ploeg van toenmalig coach Louis van Gaal. In de eerste helft van het seizoen 2016/2017 speelde Memphis slechts vier competitiewedstrijden onder de nieuwe manager José Mourinho, waarna Olympique Lyon hem begin 2017 een nieuwe kans bood.

Memphis speelt zondagavond zijn laatste wedstrijd voor Lyon, dat de competitie afsluit met een thuiswedstrijd tegen OGC Nice. Nummer vier Lyon heeft nog zicht op de derde plek en daarmee een ticket voor de voorronde van de Champions League. Anders moet de zevenvoudig landskampioen de Europa League in.