Bij NAC Breda waren ze donderdag dolblij met het behalen van de finale in de play-offs voor promotie naar de Eredivisie. De Brabanders wonnen na strafschoppen van FC Emmen, dat na drie jaar degradeerde naar de Keuken Kampioen Divisie.

"We zijn tot het gaatje gegaan vanavond. Je ziet de ontlading na alles wat we dit seizoen hebben meegemaakt. Dit geeft aan hoe sterk we mentaal zijn", zei een glunderende trainer Maurice Steijn tegen ESPN.

NAC leek de zege binnen negentig minuten veilig te kunnen stellen. Na de vroege 0-1 van Lex Immers kwam FC Emmen echter tien minuten voor tijd terug tot 1-1 en daarna hield NAC met hangen en wurgen stand en voltooide het de stunt alsnog in de strafschoppenserie.

"Toen zij heel veel gingen drukken en spitsen er gingen bijgooien, waren er hachelijke momenten", vervolgde Steijn. "We hebben het heel zwaar gehad vandaag. Maar we hebben laten zien dat we heel moeilijk te kloppen zijn. We scoren op het juiste moment."

NAC heeft nog één zege nodig voor de Eredivisie. Foto: ANP

Steijn: 'Het gevaar is dat de euforie nu toeslaat'

NAC kan niet al te lang in de euforie blijven hangen, want zondag wacht alweer de finale. De ploeg neemt het daarin in eigen huis op tegen NEC, dat eerder op donderdag met 3-0 te sterk was voor Roda JC en een stuk minder energie verspeelde.

"Het is een cliché: het gevaar is dat de euforie nu toeslaat", weet Steijn. "Ik hoop dat de jongens ook beseffen dat dit een slijtageslag is geweest. We moeten nog een uur rijden na een hotel. Er zit geen biertje in voor de jongens. Ze mogen zondag een biertje drinken."

NAC-doelman Nick Olij, die twee strafschoppen stopte en daarmee de grote man werd, had andere plannen. "De trainer heeft gezegd dat ik alleen herstelshakes mag drinken, maar je denkt toch niet dat ik herstelshakes ga drinken?" zei hij met een glimlach.

Olij sprintte voor het begin van de serie naar de kleedkamer - "Ik moest al negentig minuten plassen" - en sprak daarna nog even met ploeggenoot en voormalig FC Emmen-speler Anco Jansen. "De penalty van Veendorp was een tip van Anco, die van Peña niet. Dat was gewoon gevoel."

De finale tussen NAC en NEC begint zondag om 18.00 uur in het Rat Verlegh Stadion. De wedstrijd wordt afgewerkt in Breda, omdat NAC in het reguliere seizoen in de Keuken Kampioen Divisie hoger eindigde dan NEC (vijfde om zevende).