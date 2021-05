FC Emmen-aanvoerder Michael de Leeuw zat er donderdag flink doorheen na de degradatie uit de Eredivisie. De Drenten verloren in de halve finales van de nacompetitie na strafschoppen van NAC Breda.

"Dit is pijnlijk. Als je ziet wat dit met iedereen doet en de manier waarop... Tot aan de 1-1 waren we heel apathisch. Je weet dat dit kan gebeuren, maar toch houd je er geen rekening mee. Het is klote dat je degradeert", verzuchtte aanvoerder Michael de Leeuw tegen ESPN.

FC Emmen leek na de 1-1 tien minuten voor tijd door te kunnen drukken. De ploeg kreeg ook wel wat kansen op de 2-1, maar NAC hield met hangen en wurgen stand en was de beste na strafschoppen. Keziah Veendorp en Sergio Peña misten namens FC Emmen.

"De strafschoppenserie is een loterij, daarin moet je een beetje geluk hebben. In principe is het goed dat de jongens hun verantwoordelijkheid pakken. Een penalty kan je nou eenmaal missen, helemaal met de druk die er bij komt kijken", aldus De Leeuw, die vertrekt naar FC Groningen.

Sergio Peña miste een penalty namens FC Emmen. Sergio Peña miste een penalty namens FC Emmen. Foto: ANP

'Ik snap de frustratie van de fans'

Na de wedstrijd waren er nog wat schermutselingen op het veld. Een groepje supporters van FC Emmen had het gemunt op Anco Jansen, die in de winterstop FC Emmen verruilde voor NAC en een strafschop binnenschoot. De stewards moesten ervoor zorgen dat de fans niet op Jansen af konden stormen.

"Je weet niet wat er over en weer is gezegd", vertelde De Leeuw. "We hebben de afgelopen drie jaar fantastisch publiek gehad. Toen we dit seizoen de eerste 22 duels niet wonnen, bleven zij ons steunen. Ik denk dat heel veel mensen in Nederland dat vooral bij blijft."

"Ik snap de frustratie, we zijn allemaal boos en emotioneel, maar NAC heeft ons verslagen. Klaar. Maar dit is natuurlijk ontzettend balen. Ik moet er zelf ook even van bijkomen, hoor. Als je ziet waar we vandaan zijn gekomen, dan komt dit echt heel hard aan."

"Uiteindelijk sta je waar je hoort te staan. Je denkt nu wel: wat als we de motor iets eerder hadden aangezet? Maar goed, dat heeft ook helemaal geen zin. We zijn gewoon veel te laat op gang gekomen en daar krijgen we vandaag de rekening voor gepresenteerd."

FC Emmen was de afgelopen drie jaar actief in de Eredivisie, maar volgend seizoen dus weer in de Keuken Kampioen Divisie. NAC strijdt zondag met NEC, dat donderdag met 3-0 te sterk was voor Roda JC, om promotie in de finale die wordt gespeeld in Breda.