FC Emmen is donderdag na drie jaar gedegradeerd uit de Eredivisie. De club uit Drenthe verloor in de halve finales van de play-offs om promotie/degradatie na strafschoppen van NAC Breda.

Na negentig en 120 minuten spelen stond er 1-1 op het scorebord door een treffer van Lex Immers (0-1) en een eigen doelpunt van Ramon Hendriks. In de penaltyreeks bleek NAC mede door twee missers van FC Emmen de betere: 3-4.

De nederlaag betekent dat FC Emmen volgend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie actief zal zijn. NAC maakt nog altijd kans op promotie naar de Eredivisie. De club uit Breda speelt zondag om 18.00 uur thuis in de finale tegen NEC, dat eerder op de avond met 3-0 van Roda JC won.

Emmen promoveerde in 2018 naar de Eredivisie en eindigde in de afgelopen seizoenen als veertiende en twaalfde, al werd de tweede jaargang beëindigd vanwege de coronacrisis. Dit seizoen eindigde de ploeg van Dick Lukkien als zestiende, waardoor het nacompetitie moest spelen.

Het was al een wonder dat Emmen überhaupt mocht deelnemen aan de nacompetitie. De 'Rood-Witten' hadden na 22 speelrondes pas zes punten en nog geen wedstrijd gewonnen. De comeback werd eind februari ingezet, want in de acht wedstrijden daarna werd niet verloren en in totaal achttien punten gepakt.

Emmen passeerde ADO Den Haag en VVV-Venlo op de ranglijst en wist na de voorlaatste speelronde al zeker dat het niet rechtstreeks zou degraderen. De Drentenaren hadden nog een kans om ook de nacompetitie te ontlopen, maar daar had het puntenverlies van Willem II op de slotdag voor nodig. In de nacompetitie ging het dus alsnog mis.

Vreugde bij NAC na de overwinning in Emmen. Vreugde bij NAC na de overwinning in Emmen. Foto: Pro Shots

Immers zet NAC op voorsprong

De openingsfase van het duel was voor Emmen. De thuisploeg kreeg een mogelijkheid via Michael de Leeuw en NAC werd teruggedrongen, maar toch kwamen de bezoekers na ruim een kwartier spelen op voorsprong.

Thom Haye vond de opstomende linksback Hendriks met een prachtige steekpass. Hendriks legde de bal op zijn beurt laag voor het doel en Immers kon van dichtbij simpel voor de 0-1 zorgen.

Nadat Mounir El Allouchi het zijnet had geraakt, kreeg Emmen na een half uur spelen de eerste echt grote kans. Luka Adzic werd gevonden door Sergio Peña, maar kreeg de bal in kansrijke positie niet langs de uitstormende NAC-goalie Nick Olij.

In de tweede helft kreeg Kerim Frei al snel een enorme kans op de gelijkmaker. De aanvaller kon in kansrijke positie uithalen, maar besloot om de bal breed te leggen, waarna de kans verkeken was.

De druk van Emmen nam toe, maar een stortvloed aan kansen bleef uit. Lewis Fiorini had aan de andere kant dé kans op de 0-2, maar schoof de bal vanaf de rand van het strafschopgebied net naast.

Lex Immers tekende voor de 0-1 in Emmen. Lex Immers tekende voor de 0-1 in Emmen. Foto: Pro Shots

Emmen komt langszij, maar verliest penaltyreeks

Het slotoffensief kwam moeizaam op gang, maar tien minuten voor tijd viel de 1-1 alsnog: een voorzet van Caner Cavlan ging richting het hoofd van invaller Nikolai Laursen en belandde uiteindelijk via NAC-speler Hendriks in het doel.

Vlak na de gelijkmaker kreeg Cavlan de kans om ook meteen de 2-1 te maken, maar hij schoot net voorlangs. NAC moest achteruit en was blij dat het de verlenging haalde.

In die verlenging was Emmen de betere ploeg. Paul Gladon, Frei en Miguel Araujo kregen kansen, maar Gladon had vervolgens de grootste mogelijkheid. De kopbal van de spits ging maar net naast het doel.

Nadat Dion Malone in de slotminuut met een sliding een enorme kans voorkwam, moesten er penalty's genomen worden. Keziah Veendorp en Peña misten namens Emmen en bij NAC deed alleen Malone dat. El Allouchi schoot vervolgens de winnende binnen en liet Emmen in mineur achter.