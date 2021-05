Club Brugge heeft donderdag de titel geprolongeerd in België. De Bruggenaren hadden mede door een doelpunt van Noa Lang voldoende aan een 3-3-gelijkspel bij RSC Anderlecht.

Club heeft met nog één speelronde te gaan drie punten voorsprong op Racing Genk, maar bij een gelijk aantal punten in de play-offs is het onderlinge resultaat in de reguliere competitie bepalend. Dat is in het voordeel van Club ten opzichte van Genk.

Tegen Anderlecht maakte Club het nog wel heel spannend. De bezoekers stonden na een klein uur op een comfortabele voorsprong door doelpunten van Hans Vanaken (twee keer) en Lang, die de 1-3 scoorde op aangeven van Ruud Vormer.

Anderlecht gaf zich echter niet gewonnen en perste er nog een gelijkspel uit dankzij treffers van Luka Nmeche, die ook al voor de 1-1 zorgde, en Jacob Bruun Larsen in de vierde minuut van de blessuretijd. Desondanks kon Club feestvieren.

Genk met ruime cijfers langs Antwerp

Genk, de ploeg van trainer John van den Brom, was eerder op donderdag met 4-0 te sterk voor Royal Antwerp door een hattrick van Kristian Thorstvedt en een goal van oud-Eredivisie-speler Cyriel Dessers. Club bezweek even later niet onder de druk, waardoor de kraker Club-Genk zondag nergens meer om gaat.

Lang bekroonde met een doelpunt in de kampioenswedstrijd zijn ijzersterke debuutseizoen bij Club. De aanvaller was vijftien keer trefzeker in competitieverband en is samen met Raphael Holzhauser (Beerschot) en Paul Onuachu (Genk) genomineerd voor de prijs van speler van het jaar in de Jupiler Pro League.

Vormer, Bas Dost, Tahith Chong en Stefano Denswil zijn de overige Nederlanders die op dit moment actief zijn bij Club. Voor Dost en Chong is het hun eerste kampioenschap met Club. Bij Vormer en Denswil staat de teller al op respectievelijk vier en drie. Voor Club is het de zeventiende landstitel ooit.