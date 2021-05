De selectie van het Portugese elftal voor het komende EK kent geen verrassingen. Cristiano Ronaldo is de grote blikvanger bij de titelhouder. Pedro Gonçalves is de enige nieuweling in de 26-koppige selectie van bondscoach Fernando Santos.

Naast Ronaldo zitten dus ook de bekende namen als Pepe, Rúben Dias, Raphaël Guerreiro, Bruno Fernandes, Renato Sanches, André Silva, Bernardo Silva, Diogo Jota en João Félix bij de selectie.

De 22-jarige Gonçalves is nieuw in de Portugese selectie. De aanvaller van Sporting CP was het afgelopen seizoen de topscorer in de Portugese competitie met 23 goals. Sporting pakte ook voor het eerst in negentien jaar de landstitel.

Portugal is de komende zomer de titelverdediger. Het Zuid-Europese land zit op het EK wel in een loodzware poule met wereldkampioen Frankrijk, Duitsland en Hongarije.

De Portugezen openen het EK op 15 juni tegen Hongarije. Drie dagen later staat de confrontatie met Duitsland op het programma.