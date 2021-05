NEC heeft donderdag de finale van de play-offs voor promotie naar de Eredivisie bereikt. De Nijmegenaren waren thuis voor vijftienhonderd toeschouwers met 3-0 te sterk voor Roda JC, dat volgend seizoen weer in de Keuken Kampioen Divisie zal spelen.

NEC had de klinkende overwinning te danken aan doelpunten van Bart van Rooij en Rangelo Janga (voor rust) en Jonathan Okita (na rust). Vooral de treffer van Van Rooij was prachtig.

Voor een plek in de Eredivisie speelt NEC zondag om 18.00 uur tegen de winnaar van FC Emmen-NAC Breda, die later op donderdag wordt afgewerkt. NEC zal hoe dan ook een uitwedstrijd spelen, omdat Emmen én NAC in het reguliere seizoen hoger eindigden.

Bij NEC-Roda JC in De Goffert waren vijftienhonderd toeschouwers aanwezig als onderdeel van een proef met toegangstesten. De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls had een noodbevel uitgevaardigd om groepsvorming rond het stadion te voorkomen.

De 1-0 van Bart van Rooij was een fraai doelpunt. Foto: Pro Shots

NEC al vroeg op voorsprong door wereldgoal

NEC begon voortvarend aan de wedstrijd en stond na vijf minuten al op voorsprong. Van Rooij werd in de diepte gevonden door Jordy Bruijn en de rechtsback schoot de bal na een goede aanname net buiten het strafschopgebied snoeihard in de kruising.

De thuisploeg bleef de bovenliggende partij en kreeg kansen op meer, maar Janga schoot naast en raakte niet veel later via Roda-speler Robert Klaasen de lat. Nadat Benjamin Bouchouari een kans op de gelijkmaker had gemist, was Janga vlak voor rust alsnog trefzeker. De aanvaller schoot van dichtbij een rebound binnen.

In de tweede helft probeerde Roda JC het nog spannend te maken, maar na een uur spelen werd het duel door NEC beslist. Roda-doelman Jan Hoekstra kwam te laat bij een doorkopbal en Okita kon de bal zo in een leeg doel schuiven: 3-0.

Roda JC was in het vervolg van de wedstrijd machteloos. Thomas Beekman kreeg in de slotfase nog een grote kans op de vierde voor NEC, maar de invaller raakte de onderkant van de lat.

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet om de video te bekijken.