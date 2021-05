Heracles Almelo heeft donderdag de eerste slag geslagen op de transfermarkt. De Eredivisionist voegt Bilal Basaçikoglu toe aan de selectie voor het nieuwe seizoen.

De 26-jarige Basaçikoglu komt transfervrij over van Gaziantep FK, waar hij sinds januari voor speelde. De aanvaller heeft voor twee jaar getekend in Almelo met de optie voor nog een seizoen.

"Hier wil ik weer aantonen wat ik kan. Als ik de oude Bilal kan laten zien, ben ik er zeker van dat ik veel kan betekenen voor Heracles. Ik weet dat dit een warme club is die spelers een kans geeft. Hopelijk gaan we er samen iets moois van maken", zegt Basaçikoglu op de site van Heracles.

Ook technisch directeur Tim Gilissen is blij met de transfer. "Bilal heeft ervaring en kan kwaliteit toevoegen aan onze selectie. We hebben hem de laatste jaren uitgebreid geanalyseerd. Het is aan ons om hem weer op zijn oude niveau te krijgen."

Basaçikoglu keert door zijn overgang terug in de Eredivisie. De buitenspeler was in 2013 een jaar actief bij sc Heerenveen en speelde de vier seizoenen daarna bij Feyenoord. In de afgelopen jaren kwam Basaçikoglu uit voor Kayserispor, Trabzonspor en dus Gaziantep FK.