Heracles Almelo heeft donderdag de eerste slag geslagen op de transfermarkt. De Eredivisionist voegt Bilal Basaçikoglu toe aan de selectie voor het nieuwe seizoen. Vitesse wist Jong Ajax-doelman Daan Reiziger te strikken.

De 26-jarige Basaçikoglu komt transfervrij over van Gaziantep FK, waar hij sinds januari voor speelde. De aanvaller heeft voor twee jaar getekend in Almelo met de optie voor nog een seizoen.

"Hier wil ik weer aantonen wat ik kan. Als ik de oude Bilal kan laten zien, ben ik er zeker van dat ik veel kan betekenen voor Heracles. Ik weet dat dit een warme club is die spelers een kans geeft. Hopelijk gaan we er samen iets moois van maken", zegt Basaçikoglu op de site van Heracles.

Basaçikoglu keert door zijn overgang terug in de Eredivisie. De buitenspeler was in 2013 een jaar actief bij sc Heerenveen en speelde de vier seizoenen daarna bij Feyenoord. In de afgelopen jaren kwam Basaçikoglu uit voor Kayserispor, Trabzonspor en dus Gaziantep FK.

Vitesse haalt Jong Ajax-doelman Reiziger

Ook Vitesse presenteerde donderdag de eerste aanwinst voor het nieuwe seizoen. De Arnhemse club nam Reiziger over van Ajax. De negentienjarige doelman, die een aflopende verbintenis had, komt transfervrij over en tekent voor drie jaar.

"Ik ben heel blij met de kans die Vitesse mij biedt. Na mooie jaren bij Ajax zie ik het als een enorme uitdaging om bij Vitesse verder te groeien als doelman. Ik blijf dagelijks trainen op een hoog niveau en dat maakt dit de juiste stap", aldus Reiziger op de site van Vitesse.

Reiziger kwam in het afgelopen seizoen tot negen optredens voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Collega-keeper Remko Pasveer maakt na het seizoen juist de overstap van Vitesse naar Ajax.