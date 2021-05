De KNVB is na een lange zoektocht uitgekomen bij de relatief onbekende Mark Parsons als de nieuwe bondscoach van de Oranjevrouwen. Met de pas 34-jarige Engelsman krijgen de voetbalsters een trainer die van aanvallen houdt. Niet alleen op het veld, maar ook daarbuiten.

"Die aanvallende manier van denken is ook mijn manier van leven. Of het nou gaat om een tegenstander of een probleem: ik wil het aanvallen en aanpakken. Tactiek is ook afhankelijk van de tegenstander en van de spelers die je hebt, maar het gaat om de mentale instelling", zei Parsons donderdag bij zijn aanstelling.

Parsons woont al ruim tien jaar in de Verenigde Staten en heeft ook de Amerikaanse nationaliteit. "Maar ik ben een Engelsman", benadrukte hij. Op dit moment verblijft hij in de Amerikaanse stad Portland, waar hij sinds 2015 de coach is van Portland Thorns, een van de grootste clubs ter wereld.

Na de Olympische Spelen van komende zomer volgt Parsons Sarina Wiegman op als bondscoach. Tot half november combineert hij die functie met het trainerschap bij Portland Thorns, omdat hij sowieso het Amerikaanse seizoen, dat net één speelronde onderweg is, wil afmaken.

Parsons gaat daarna in Nederland wonen, terwijl zijn vrouw en hun zevenjarige dochter naar Engeland gaan. "De familie in Engeland is heel blij dat we hun kant op komen. Mijn dochter is al klaar om met oranje schmink op mee te lopen in de optochten van de Oranje-fans", vertelde hij.

Mark Parsons (links) met KNVB-directeurs Jan Dirk van der Zee (midden) en Nico-Jan Hoogma. Mark Parsons (links) met KNVB-directeurs Jan Dirk van der Zee (midden) en Nico-Jan Hoogma. Foto: KNVB

Parsons stopte op achttienjarige leeftijd met voetballen

Parsons had als voetballer een bescheiden carrière als centrale middenvelder. Hij stopte al op achttienjarige leeftijd en ging verder als trainer. In Engeland werkte hij voor Chelsea, waarna hij in 2012 verhuisde naar de VS om coach te worden bij DC United.

"Ik weet nog goed dat mijn jeugdcoach in de rust van een wedstrijd woedend tegen me schreeuwde: 'Je hebt tegen iedereen in het veld gezegd wat ze moeten doen, maar zelf heb je aan de bal helemaal niets bijgedragen.' Dat typeert me wel, ik ben altijd bezig om anderen te helpen."

Parsons was in de VS al snel succesvol. In 2016 werd hij in dienst van Portland Thorns uitgeroepen tot trainer van het jaar in de National Women's Soccer League, de hoogste divisie. Een jaar later later leidde hij de ploeg naar het kampioenschap.

In maart 2020 tekende Parsons een nieuw meerjarig contract bij Portland, waar Christine Sinclair zijn captain is. De 297-voudig international van Canada (186 goals) wordt gezien als een van de beste speelsters van deze eeuw. "Ik ben wie ik ben dankzij haar steun en vertrouwen", aldus Parsons.

Op 17 september in Tsjechië zit met Parsons de 21e buitenlandse bondscoach in de historie van de KNVB op de bank en de eerste sinds 1978. De KNVB ging vanaf augustus aanvankelijk op jacht naar een gevestigde naam in de voetbalwereld, een soort Sarina-plus, maar het is Parsons geworden die Oranje aan nieuwe successen moet helpen.