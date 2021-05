80' GOAL FC Emmen! 1-1



De Oude Meerdijk barst uit zijn voegen! Is het invaller Nikolai Laursen die scoort of Ramon Hendriks die de bal in eigen doel legt bij de indraaiende voorzet van Caner Cavlan? Het zal de 1.200 supporters van FC Emmen helemaal niets uitmaken. Het staat gelijk in Emmen. De degradatie van de thuisploeg is voorlopig van de baan, tot opluchting van alles en iedereen die bij FC Emmen betrokken is.