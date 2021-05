LIVE:

NEC-Roda JC 2-0

Programma:

21.00 uur: FC Emmen-NAC

Goedenavond en welkom in dit liveblog! Mijn naam is Jeroen van Barneveld en ik houd je op de hoogte van de halve finales in de nacompetitie om een plek in de Eredivisie. Deze halve finales worden over één duel gespeeld en de hoogstgeklasseerde ploeg speelt thuis.