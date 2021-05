Mark Parsons kan zijn geluk niet op dat hij de nieuwe bondscoach van de Oranjevrouwen wordt. De 34-jarige Engelsman volgt na de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio Sarina Wiegman op.

Parsons, die een contract tekent tot en met de mondiale eindronde van 2023, wordt de 21e buitenlandse bondscoach in de historie van de KNVB. De laatste was Ernst Happel in het seizoen 1977/1978. Edgar Chadwick had van 1908 tot en met 1913 de primeur.

"Ik ben echt superblij met deze prachtige klus. Dit team heeft de afgelopen jaren geschiedenis geschreven en voetbalfans over de hele wereld geïnspireerd met hun spel en ook met de manier waarop ze zich buiten het veld presenteren", zegt Parsons.

"Ik vind het niet alleen een grote uitdaging, maar vooral ook een grote eer dat ik dit team samen met de staf mag gaan leiden om ook de komende jaren hopelijk weer nieuwe grenzen te verleggen. Ik kan niet wachten om in september aan de slag te gaan."

'Halen 'inside info' binnen vanuit het nummer één-land'

Parsons, die ook de Amerikaanse nationaliteit heeft, ondertekent een contract tot en met het WK van 2023 bij de KNVB. Hij is nu trainer van de Amerikaanse club Portland Thorns. Hij blijft die functie tot het einde van het seizoen in de Verenigde Staten, medio november, combineren met het bondscoachschap.

"Wij zijn ervan overtuigd dat Mark voor de Leeuwinnen de juiste persoon op de juiste plek is. Ondanks zijn jonge leeftijd bulkt hij van de ervaring in de top van het vrouwenvoetbal en heeft hij bovendien laten zien dat hij zowel talenten als topspelers beter kan maken", aldus Nico-Jan Hoogma, directeur topvoetbal bij de KNVB.

"Met zijn komst halen we ook nog eens 'inside info' binnen vanuit het land dat bij de vrouwen al jaren de nummer één is van de wereld. Dat is niet alleen een mooie bonus voor de speelsters en de staf, ik denk dat de hele KNVB daar zijn voordeel mee kan doen."

De Oranjevrouwen beginnen na de Spelen aan de kwalificatie voor het WK van 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland en spelen in de zomer van 2022 het EK in Engeland. Parsons debuteert op 17 september in de uitwedstrijd tegen Tsjechië.