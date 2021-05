Scheidsrechtersbaas Dick van Egmond is boos op scheidsrechter Serdar Gözübüyük na diens uithaal over het arbitragebeleid bij de KNVB. Gözübüyük zei afgelopen zaterdag in het AD dat hij dit seizoen te weinig gefloten heeft en suggereerde ook dat zijn kritiek invloed heeft gehad op de aanstellingen.

"Gözübüyük gaf in dat artikel aan dat hij, in vergelijking met zijn collega's, veel minder wedstrijden krijgt toebedeeld van ons. Als hij zich zou beroepen op feiten, weet hij dat daar helemaal niets, maar dan ook niets van klopt", reageert Van Egmond donderdag bij het AD.

"Gözübüyük doet voortdurend zijn best om onzin te verkondigen aan allerlei mensen. En dat zorgt voor ergernis. Als hij dan toch onzin verkondigt, moet hij dat intern doen. Direct, tegen mij. En niet via de media. Is niet zo netjes, lijkt me."

Gözübüyük zei juist dat hij de kritiek op het arbitragebeleid van Van Egmond intern al had aangekaart, maar dat hij geen gehoor kreeg. Hij suggereerde tegelijkertijd dat hij daardoor geen grote wedstrijd mocht fluiten.

"Ik kreeg geen topwedstrijd, geen Klassieker of een bekerfinale", zei Gözübüyük. "Of dat komt doordat ik mijn mond opentrek? Dat zou kunnen. Ik zeg het gewoon, ik ben qua broodwinning niet afhankelijk van het fluiten."

Van Egmond laat weten in gesprek te gaan met Gözübüyük, die dit seizoen niet meer in actie komt. De finale van de play-offs om Europees voetbal tussen Feyenoord en FC Utrecht staat onder leiding van Dennis Higler. Opvallend is dat de vaste assistenten van Gözübüyük, Joost van Zuilen en Johan Balder, Higler bijstaan.