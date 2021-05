Na zeventien jaar komt er mogelijk een einde aan de periode van Harry Kane bij Tottenham Hotspur. De 27-jarige aanvaller overweegt een vertrek bij de 'Spurs'.

Kane kwam in 2004 terecht in de jeugdopleiding van Tottenham, waarvoor hij in 2009 zijn debuut in het eerste elftal maakte. De Engelsman speelde tot nu toe 335 wedstrijden voor de Noord-Londenaren, waarin hij liefst 220 keer scoorde.

Hij won echter nog nooit een prijs met de 'Spurs' en dat steekt. "We hebben geweldige jaren gehad. Maar de sport draait om prijzen winnen, ik wil prijzen winnen. En dat hebben we niet gedaan", aldus Kane donderdag in The Overlap, de YouTube-show van oud-voetballer Gary Neville.

Ook het gemis van Champions League-voetbal zou Kane naar de uitgang van het Tottenham Hotspur Stadium kunnen doen bewegen. Tottenham loopt dit seizoen voor de tweede keer op rij het miljoenenbal mis.

"Ik wil in de grootste wedstrijden spelen", zegt Kane, die nog een contract tot medio 2024 heeft bij de 'Spurs'. "Ik kijk dit seizoen naar de Champions League, waar de Engelse ploegen het zo geweldig doen. Dat zijn de wedstrijden waar ik in wil spelen."

Harry Kane liep woensdag na de verloren wedstrijd tegen Aston Villa (1-2) een lange bedankronde langs de aanwezige fans, wat de geruchten over een vertrek versterkte. Harry Kane liep woensdag na de verloren wedstrijd tegen Aston Villa (1-2) een lange bedankronde langs de aanwezige fans, wat de geruchten over een vertrek versterkte. Foto: ANP

'Ik hoop op een goed en eerlijk gesprek met de voorzitter'

Kane denkt dus serieus aan een vertrek bij de club waar hij al bijna zijn hele leven voor actief is en wil daarover gaan praten met Tottenham-voorzitter Daniel Levy. "Ik heb altijd een goede relatie gehad met Levy, dus ik hoop dat we een goed en eerlijk gesprek kunnen hebben om te kijken waar we staan."

"Hij kan ook zeggen: als ik 100 miljoen euro voor je kan krijgen, waarom niet? Over twee of drie jaar ben ik zoveel geld niet meer waard", aldus Kane. "Uiteindelijk ligt het aan hoe ik me voel en wat ik denk dat het beste is voor mijn carrière."

Kane was dit seizoen al 22 keer trefzeker in de Premier League. Daarmee staat de Engelsman op gelijke hoogte met Mohamed Salah van Liverpool in de strijd om de topscorerstitel. Daarnaast gaf Kane dertien keer een assist.

Tottenham Hotspur sluit zondag de competitie af met een uitwedstrijd tegen Leicester City. De ploeg van interim-trainer Ryan Mason, die in april de ontslagen José Mourinho verving, staat op de zevende plaats, die aan het einde van de rit recht geeft op de voorrondes van de Conference League.

De 'Spurs' hebben nog een kleine kans op een ticket voor de groepsfase van de Europa League, maar kunnen Europees voetbal op de slotdag ook nog volledig mislopen.

