VVV-Venlo-middenvelder Zinédine Machach is donderdag voor één duel geschorst voor het bedreigen van Ajax-verdediger Devyne Rensch.

Machach riep vorige week tijdens Ajax-VVV na een opstootje op het veld tegen Rensch: "In the streets, I'll kill you, my friend". "Ik moest er alleen maar om lachen", zei de Ajacied tegen ESPN.

Volgens de aanklager betaald voetbal van de KNVB heeft de 25-jarige Machach zich schuldig gemaakt aan "het gebruiken van bedreigende taal jegens een tegenspeler". "Naar het oordeel van de aanklager horen dergelijke uitingen niet thuis op een voetbalveld."

Machach heeft het schikkingsvoorstel van één wedstrijd schorsing geaccepteerd. Het is overigens maar zeer de vraag of hij ooit nog voor VVV zal spelen. De Fransman werd dit seizoen gehuurd van Napoli, waar hij nog een contract tot medio 2022 heeft.

De oud-speler van onder meer Olympique Marseille en Toulouse wist in 29 officiële duels voor VVV niet te scoren. Wel was hij goed voor zes assists.

De Limburgers eindigden als zeventiende en voorlaatste in de Eredivisie en degradeerden daardoor naar de Keuken Kampioen Divisie.