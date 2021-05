FC Utrecht snapt niet waarom de KNVB de reglementen niet volgt nu er een oplossing moet worden gevonden voor de finale van de play-offs om Europees voetbal tegen Feyenoord. In een kort geding hopen de Domstedelingen hun gelijk te halen.

Feyenoord mag zaterdagavond van de gemeente niet in De Kuip spelen vanwege het Eurovisie Songfestival in Ahoy. De KNVB besloot daarom de finale van de play-offs naar zondag (12.15 uur) te verplaatsen.

In de reglementen staat echter dat dat de thuisspelende club op zoek moet naar een locatie op neutraal terrein (op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip) en anders het risico op een reglementaire nederlaag loopt.

Het besluit van de KNVB is dan ook tegen het zere been van FC Utrecht, mede door de gebeurtenissen van vorig seizoen. De subtopper in de Eredivisie liep Europees voetbal mis omdat de bekerfinale tegen Feyenoord niet meer werd gespeeld vanwege de uitbraak van het coronavirus.

"De reglementen zijn vorig jaar uitgebreid besproken met alle betrokkenen en geaccordeerd en recent nog aangepast. Juist omdat niet iedere situatie was beschreven in eerdere reglementen", zegt directeur Thijs van Es van FC Utrecht in een schriftelijke reactie.

"Nu de reglementen juist in deze situaties voorzien en duidelijkheid creëren onafhankelijk van welke club, of welk moment, vinden wij ook dat ze gevolgd moeten worden. Met het besluit dat nu is genomen, worden ze niet gevolgd. Daarom spannen we een kort geding aan."

Uitspraak is uiterlijk zaterdagmiddag

De zaak bij de rechtbank in Utrecht begint vrijdag om 14.00 uur en de rechter doet uiterlijk voor zaterdagmiddag uitspraak.

De winnaar van de finale in de play-offs plaatst zich voor de tweede voorronde van de Conference League.