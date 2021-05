Noord-Macedonië heeft donderdag de selectie bekendgemaakt voor het EK dat volgende maand begint. Spits Goran Pandev is de blikvanger in de 26-koppige selectie van de tegenstander van Oranje in de groepsfase.

De 37-jarige Pandev, die in het seizoen 2010/2011 met Internazionale de Champions League won, is de aanvoerder van Noord-Macedonië. De 114-voudig international staat op dit moment onder contract bij Genoa, waar hij dit seizoen zeven keer scoorde en drie assists leverde.

Naast Pandev spelen alleen verdediger Ezgjan Alioski (Leeds United) en middenvelders Enis Bardhi (Levante), Eljif Elmaz (Napoli) en Darko Churlinov (VfB Stuttgart) in een van de vier grootste competities.

Churlinov is een van de grootste talenten in de selectie van bondscoach Igor Angelovski. De twintigjarige middenvelder, die dit seizoen dertien Bundesliga-wedstrijden speelde voor Stuttgart, maakte in 2017 al zijn debuut voor het nationale elftal. Daarna kwam hij niet meer in actie voor zijn land.

Noord-Macedonië, dat eind maart in de kwalificatiereeks voor het WK 2022 voor een grote stunt zorgde door Duitsland met 1-2 te verslaan, is ambitieus en heeft zichzelf een plek in de knock-outfase op het EK ten doel gesteld. De Oost-Europeanen treffen, naast Nederland, Oekraïne en Oostenrijk in poule C.

Het EK begint voor Noord-Macedonië op 13 juni met een wedstrijd tegen Oostenrijk in het Roemeense Boekarest. Daarna volgen de duels met Oekraïne (17 juni in Boekarest) en het Nederlands elftal (21 juni in Amsterdam).

Keepers: Stole Dimitrievski (Rayo Vallecano), Damjan Shishkovski (Doxa), Riste Jankov (Rabotnicki Skopje)

Verdedigers: Stefan Ristovski (Dinamo Zagreb), Visar Musliu (Fehervar), Egzon Bejtulai (Shkendija), Kire Ristevski (Ujpest), Gjoko Zajkov (Charleroi), Darko Velkovski (Rijeka), Ezgjan Alioski (Leeds United)

Middenvelders: Arijan Ademi (Dinamo Zagreb), Enis Bardhi (Levante), Stefan Spirovski (AEK Larnaca), Boban Nikolov (Lecce), Tihomir Kostadinov (Ruzomberok), Ferhan Hasani (Partizani Tirana), Eljif Elmaz (Napoli), Daniel Avramovski (Kayzerispor), Darko Churlinov (Vfb Stuttgart), Marjan Radeski (Akademija Pandev)

Aanvallers: Goran Pandev (Genoa), Aleksandar Trajkovski (Real Mallorca), Ivan Trichkovski (AEK Larnaca), Vlatko Stojanovski(Chambly), Krste Velkovski (Sarajevo), Milan Ristovski (Spartak Trnava).