Zeven personen uit het medisch team van Diego Maradona zijn door de openbaar aanklager van het Argentijnse San Isidro aangeklaagd voor opzettelijke doodslag. Zij riskeren celstraffen van 8 tot maximaal 25 jaar.

Het zevental werd al verdacht van onopzettelijke doodslag, waar in Argentinië maximaal vijftien jaar celstraf op staat. Justitie heeft de aanklacht verzwaard, omdat de medici bewust niets zouden hebben ondernomen toen Maradona stervende was.

Een medisch panel van experts concludeerde begin deze maand dat de behandeling van Maradona omgeven was met "onregelmatigheden en tekortkomingen", dat de Argentijn "ontzettend veel heeft geleden" en dat het behandelend team zijn overlevingskansen "aan het lot" heeft overgelaten.

De experts zeiden ook dat Maradona een betere kans op overleven had gehad bij adequate behandeling in een geschikte medische kliniek. 'Pluisje' overleed in een huurhuis in een rijke buurt in Buenos Aires, waar hij thuiszorg kreeg na zijn hersenoperatie.

Maradona overleed aan hartaanval

Maradona overleed op 25 november op zestigjarige leeftijd aan een hartaanval, enkele weken nadat hij een hersenoperatie had ondergaan, waarbij een bloedprop werd verwijderd.

Hersenchirurg en lijfarts Leopoldo Luque maakte deel uit van de medische ploeg rond het Argentijnse voetbalicoon, samen met psychiater Agustina Cosachov, psycholoog Carlos Diaz, drie verpleegkundigen en nog een arts.

Luque vertelde direct na dood van Maradona dat hij alles voor de oud-topvoetballer heeft gedaan. "Maar hij wilde niet meer en deed niet wat ik wilde", zei hij. "Ik hield van hem en wilde zijn leven verlengen."

Het zevental aangeklaagden zal vanaf 31 mei gaan getuigen voor de rechtbank.