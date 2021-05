Rúben Dias is donderdag door de Engelse pers uitgeroepen tot Speler van het Jaar in de Premier League. De Portugees van Manchester City is de eerste verdediger in 32 jaar die de prijs wint.

Steve Nicol was in het seizoen 1988/1989 de laatste verdediger die door journalisten werd uitgeroepen tot de beste speler in Engeland. De Schotse rechtsback kwam toen uit voor Liverpool.

De 24-jarige Dias kreeg in de verkiezing van de Football Writers' Association (FWA) duidelijk meer stemmen dan Tottenham Hotspur-spits Harry Kane en City-ploeggenoot Kevin De Bruyne.

De 27-voudig international van Portugal kwam vorig jaar voor 68 miljoen euro over van Benfica en kende een ijzersterk debuutseizoen in Manchester. Hij staat op 48 officiële duels voor de landskampioen en is een belangrijke schakel in de minst gepasseerde defensie van de Premier League (32 tegentreffers in 37 duels).

"Dias heeft sinds zijn komst naar Manchester een bijna bovenmenselijk vermogen laten zien om het spel te lezen", zegt FWA-voorzitter Carrie Brown. "Hij is onze Speler van het Jaar vanwege zijn leiderschap op en buiten het veld en het plezier dat hij eruit haalt om de kunst van het verdedigen tot in perfectie uit te voeren."

Dias is de opvolger van Liverpool-aanvoerder Jordan Henderson, die vorig jaar de Speler van het Jaar was volgens de Engelse pers. De prijs ging drie keer naar een Nederlander: Frans Thijssen (Ipswich Town, 1981), Dennis Bergkamp (Arsenal, 1998) en Robin van Persie (Arsenal, 2012).