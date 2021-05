Gianluigi Buffon sloot zijn tweede periode bij Juventus woensdagavond in stijl af door de Coppa Italia te winnen, maar hij weet nog altijd niet of hij wil stoppen. De 43-jarige doelman denkt dat er nog genoeg uitdagingen voor hem in het verschiet liggen.

"Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Misschien zet ik wel een punt achter mijn loopbaan als een gelukkig man. Maar als ik word benaderd door iemand die nog gekker is dan ik, zal ik die persoon volgen", zei Buffon na de finale van de Coppa Italia tegen RAI Sport.

"Ik voel me gelukkig als ik in staat ben om dromen na te jagen en nieuwe doelen te stellen. Dat betekent niet dat ik altijd win, maar dat interesseert me ook niet. Ik heb nooit gespeeld om de prijzen, maar om op avontuur te gaan en mezelf uit te dagen. Dat is de essentie van mijn bestaan."

Buffon keerde in de zomer van 2019 terug bij Juventus, waar hij tussen 2001 en 2018 al grote successen vierde. Ruim een week geleden maakte de legendarische keeper bekend dat hij zijn contract bij de 'Oude Dame' niet verlengt.

Gianluigi Buffon sluit zijn periode bij Juventus af met zijn vierde Coppa Italia. Foto: Getty Images

'Dit is de kers op de taart'

In zijn normaal gesproken laatste wedstrijd voor Juventus incasseerde Buffon woensdag één treffer, maar door goals van Dejan Kulusevski en Federico Chiesa mocht Buffon voor de vierde keer de Coppa Italia omhoog houden. De 176-voudig international won ook zes supercups en tien landstitels.

"Om op deze manier te eindigen, maakt me zo trots en blij. Dit is de kers op de taart", zei Buffon. "Alles komt een keer ten einde. Ik ben nu 43 jaar en dan moet je soms beslissingen nemen die niet erg populair, raar of zelfs gek zijn. Maar ik ben wie ik ben door dat sprankeltje gekte."

Juventus sluit het seizoen zondag af met een uitwedstrijd tegen Bologna, maar dan komt Buffon normaal gesproken niet meer in actie. Wojciech Szczesny krijgt dit seizoen, net als vorig seizoen, onder de lat de voorkeur van trainer Andrea Pirlo.