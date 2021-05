Een corona-uitbraak bij River Plate heeft voor een bizarre situatie in de Copa Libertadores gezorgd. De Argentijnse topclub had geen keepers en slechts elf spelers, maar won woensdag wel van het Colombiaanse Santa Fe in de groepsfase van de Zuid-Amerikaanse Champions League: 2-1.

Liefst 20 van de 32 ingeschreven selectiespelers van River Plate testten de afgelopen dagen positief op het coronavirus, onder wie alle vier de keepers. Doordat Javier Pinola herstellende is van een gebroken arm, hadden de Argentijnen nog maar elf spelers over.

Vanwege het coronavirus mochten clubs dit seizoen vijftig spelers inschrijven voor de Copa Libertadores, maar River Plate hield het op 32. De Zuid-Amerikaanse voetbalbond CONMEBOL wees een verzoek om de vijfde en zesde keeper van River speelgerechtigd te maken voor het duel met Santa Fe af.

De 35-jarige middenvelder Enzo Pérez was niet helemaal fit, dus hij werd opgesteld als doelman. Sante Fe moest winnen om kans te houden op een plek in de knock-outfase, maar de Colombiaanse ploeg wist Pérez maar één keer te passeren. Kelvin Osorio maakte een kwartier voor tijd de 2-1.

Gelegenheidskeeper Enzo Pérez kreeg maar één doelpunt tegen. Foto: ANP

'We zullen nog lang praten over deze wedstrijd'

River was in de eerste zes minuten al op een 2-0-voorsprong gekomen via treffers van Fabrizio Angileri en Julían Álvarez. De elf spelers van de thuisploeg hielden stand en pakten de zege én de koppositie in groep D. Met nog één pouleduel te gaan, is de viervoudig eindwinnaar bijna zeker van de achtste finales.

"We hebben weer laten zien dat we een geweldige groep hebben", zei Pérez, die werd uitgeroepen tot man van de wedstrijd. "Onze keepers hebben me voor het duel wat berichtjes gestuurd en ik heb een paar vragen gesteld. Gisteren heb ik ook wat getraind met de keeperstrainer. We zullen nog lang praten over deze wedstrijd."