FC Twente huurt Kik Pierie ook volgend seizoen van Ajax, heeft technisch directeur Jan Streuer van de tukkers bevestigd in gesprek met Tubantia. De twintigjarige verdediger was afgelopen seizoen basisspeler in Enschede.

"Hij blijft zeker, dat is rond met Ajax", aldus Streuer. "Hoewel ik vind dat hij beter kan, hebben we alle vertrouwen in hem."

Pierie, die bij Ajax nog een contract tot medio 2024 heeft, kwam in zijn eerste seizoen als huurling tot 24 wedstrijden voor FC Twente, waarin hij niet scoorde.

Pierie, die in het Amerikaanse Boston geboren is maar in het bezit van de Nederlandse nationaliteit is, komt uit de jeugdopleiding van sc Heerenveen. Hij speelde 71 wedstrijden in het eerste elftal van de Friezen, voordat hij in 2020 overstapte naar Ajax.

In Amsterdam wist hij geen basisplaats te veroveren en speelde hij zijn wedstrijden voornamelijk bij Jong Ajax. Om toch speeltijd te krijgen in de Eredivisie, werd Pierie afgelopen zomer verhuurd aan FC Twente, waar hij zich wel in de basis voetbalde.

De centrale verdediger kende een uitstekende start met de Enschedeërs, maar de ploeg van Ron Jans viel in de tweede seizoenshelft ver terug en moest uiteindelijk genoegen nemen met de tiende plaats in de Eredivisie.