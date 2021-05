De KNVB heeft de finale van de play-offs om Europees voetbal tussen Feyenoord en FC Utrecht op verzoek van de Rotterdammers van zaterdag naar zondag verplaatst. De Domstedelingen zijn het er niet mee eens en spannen een kort geding aan.

De finale tussen Feyenoord en FC Utrecht zou eigenlijk zaterdag om 20.00 uur in De Kuip worden gespeeld. De gemeente Rotterdam verbiedt dat het duel op die avond wordt afgewerkt, omdat in Ahoy de finale van het Eurovisie Songfestival op het programma staat en bij beide evenementen publiek welkom is.

Volgens de reglementen van de KNVB kan de wedstrijd bij ingrijpen van de overheid op dezelfde dag en op hetzelfde tijdstip op neutraal terrein worden gespeeld. Lukt het de thuisspelende club niet om een andere locatie te vinden, dan verliest ze de finale reglementair. Dat zou in dat geval toepasbaar zijn op Feyenoord, maar de KNVB wijkt nu af van de regels door het duel naar zondag 12.15 uur te verplaatsen.

"Het bestuur betaald voetbal is van mening dat de ingrijpende en nadelige gevolgen voor Feyenoord bij het niet-inwilligen van het verzoek tot het verzetten van de play-offfinale groter zijn dan de gevolgen voor FC Utrecht als het verzoek tot verzetten van de play-offfinale wordt ingewilligd", schrijft de KNVB in een verklaring.

FC Utrecht vindt het verplaatsen van de wedstrijd in strijd met de reglementen en spant een kort geding tegen de KNVB aan om het besluit terug te draaien. De zaak dient vrijdag om 14.00 uur in Utrecht en de rechter doet uiterlijk voor zaterdagmiddag uitspraak. "FC Utrecht eist dat de reglementen worden nageleefd", schrijft de Eredivisie-subtopper in een korte verklaring.

FC Utrecht wil via de rechter afdwingen dat het besluit van de KNVB wordt teruggedraaid. FC Utrecht wil via de rechter afdwingen dat het besluit van de KNVB wordt teruggedraaid. Foto: Pro Shots

FC Utrecht wil dat reglementen worden nageleefd

De KNVB benadrukt zoveel mogelijk recht te willen doen aan de sportieve uitgangspunten en wijst op de goedkeuring van zendgemachtigde ESPN en de Eredivisie CV. "Het bestuur betaald voetbal vindt dat de strijd om het Europees ticket op het veld moet worden beslecht en niet op papier."

Het scherpe standpunt van FC Utrecht is waarschijnlijke mede gebaseerd op vorig seizoen, toen Feyenoord en FC Utrecht ook al tegenover elkaar stonden. De twee clubs bereikten toen de finale van de TOTO KNVB Beker, maar die werd vanwege de coronacrisis geschrapt.

FC Utrecht wilde de eindstrijd later alsnog spelen om zo om het Europa League-ticket te kunnen strijden dat de bekerwinnaar zou krijgen. Feyenoord, dat als nummer drie op de reguliere ranglijst reglementair beslag legde op dat startbewijs voor de groepsfase, werkte niet mee en wilde de finale hoogstens om de eer spelen. Dat duel is nooit meer gespeeld.

Feyenoord en FC Utrecht bereikten woensdagavond de finale van de play-offs door respectievelijk Sparta Rotterdam (2-0) en FC Groningen (1-0) te verslaan. De winnaar van de play-offs verovert een ticket voor de tweede voorronde van de nieuwe Conference League. Het duel staat zondag onder leiding van scheidsrechter Dennis Higler.