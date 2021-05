Trainer Andrea Pirlo heeft goede hoop dat hij ook volgend seizoen de trainer van Juventus is. De voormalige middenvelder staat onder druk vanwege de teleurstellende resultaten dit seizoen, maar hij leidde zijn ploeg woensdagavond wel naar de winst van de Coppa Italia.

"Natuurlijk zie ik mezelf in deze rol actief blijven. Ik hou van voetbal en coachen, en dat zal altijd zo blijven. We zullen zien wat de club besluit, maar ik zou graag doorgaan", zei Pirlo na de 1-2-zege op Atalanta in de finale.

De 42-jarige Italiaan is bezig aan zijn eerste seizoen als trainer van Juventus, maar een groot succes is dat nog niet. De 'Oude Dame' werd voor het eerst sinds 2011 geen kampioen van Italië en ook in de Champions League zijn de ambities van de club niet waargemaakt: FC Porto was in de achtste finales te sterk.

Daarbij komt dat Juventus met het oog op volgend seizoen nog niet zeker is van Champions League-deelname. De ploeg van Matthijs de Ligt staat momenteel vijfde, terwijl alleen de bovenste vier ploegen een ticket voor het miljoenenbal krijgen. Het verschil met nummer drie AC Milan en nummer vier Napoli is wel slechts één punt.

Andrea Pirlo weet nog niet of hij volgend seizoen nog trainer van Juventus is. Foto: ANP

Pirlo vindt dat twee prijzen het seizoen niet goedmaken

In het wisselvallige seizoen van Juventus kan Pirlo zich wel vasthouden aan de winst van twee prijzen: de Italiaanse supercup en nu dus ook de beker. Federico Chiesa tekende woensdag in de 73e minuut voor de winnende treffer tegen Atalanta in het Mapei Stadium in Reggio Emilia.

"Maar deze prijzen nemen niet weg dat dit een seizoen van ups en downs was", benadrukte Pirlo. "Als het een heel positief seizoen was geweest, waren we nu niet aan het praten over het mogelijk mislopen van de Champions League. Ik heb in mijn eerste jaar wel veel geleerd."

Juventus sluit het seizoen zondag af met een uitwedstrijd tegen Bologna. AC Milan wacht een lastige uitwedstrijd tegen Atalanta en Napoli ontvangt middenmoter Hellas Verona. Alle duels in de strijd om een Champions League-ticket beginnen zondag om 20.45 uur.