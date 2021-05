De spelers van FC Utrecht genoten woensdagavond met volle teugen van de aanwezigheid van publiek in Stadion Galgenwaard. Drieduizend fans zagen de Domstedelingen met 1-0 van FC Groningen winnen en de finale van de play-offs om Europees voetbal bereiken.

"We hebben ze gemist. Het voelde bijna als volle bak", zei aanvoerder Willem Janssen in gesprek met ESPN terwijl hij werd toegezongen door een groepje fans. "Hier doe je het voor. Je wil die extra emotie voelen en als je het met een overwinning bekroont, is dat heerlijk natuurlijk."

De drieduizend supporters zagen Simon Gustafson het duel in de 77e minuut op schitterende wijze beslissen. De Zweed werkte een vrije trap in de muur, maar hij kreeg de bal even later weer in zijn voeten en schoot vanaf de rand van het strafschopgebied onberispelijk raak.

"Ik kan wel tevreden zijn met dit doelpunt", bleef de 26-jarige Gustafson nuchter. "Het publiek heeft ons vooral geholpen vandaag. Op een paar momenten in de wedstrijd hadden we het moeilijk en dan is het fijn om die extra steun te krijgen. Voetballen voor publiek is compleet anders."

In de finale van de play-offs wacht FC Utrecht zondag een krachtmeting met Feyenoord, dat woensdag in De Kuip afrekende met stadgenoot Sparta Rotterdam. De 34-jarige Janssen denkt dat zijn ploeg het aankan om zo'n belangrijke wedstrijd - de winnaar gaat naar de tweede voorronde van de nieuwe Conference League - te spelen.

"We hebben in de tweede helft dit seizoen een stap gemaakt. Als we niet helemaal lekker in de wedstrijd zitten, kunnen we alsnog heel stabiel zijn en de nul houden. Dan zie je dat één moment genoeg kan zijn. Dat zijn mooie ingrediënten voor een finale", aldus Janssen.