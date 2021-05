Sparta Rotterdam-trainer Henk Fraser kon de teleurstelling van het mislopen van de finale van de play-offs om Europees voetbal woensdag snel naast zich neerleggen. Hij was na de 2-0-nederlaag tegen Feyenoord vooral trots op het geweldige seizoen van zijn ploeg.

"Ik heb in de kleedkamer tegen mijn spelers gezegd dat ik bizar trots op ze ben. Ze schrokken zich kapot. Normaal gesproken zeg ik dat niet zo snel. Laten we het maar houden op een uitzondering", lachte Fraser.

Sparta eindigde dankzij een sterke eindspurt op de achtste plaats en daarmee voor het eerst sinds 1996 in het linkerrijtje. De selectie vierde zondag na de 1-2-zege op sc Heerenveen het behalen van de play-offs met een uitbundig feestje bij het eigen stadion met de fans en de ploeg miste misschien wel daardoor de energie en frisheid tegen Feyenoord.

"Maar wat mij betreft hebben we het zelfs nog te weinig gevierd", vindt Fraser. "In 2019 koos ik er zo'n twee weken voorafgaand aan de gewonnen promotiewedstrijd tegen De Graafschap ook voor om als teambuilding naar Ibiza te gaan. Dat werd mij door heel veel mensen afgeraden, maar ik geloof erin dat een groep die ontspanning nodig heeft."

"Het is een fantastische prestatie van de mannen geweest om de play-offs te bereiken, zeker na de slechte seizoensstart. Het ging er zondag ook helemaal niet zo overdreven aan toe. Het was een feestje met de mensen die het het meest verdienen, de fans. Niemand heeft het recht om ons daarop aan te spreken."

Tom Beugelsdijk tikt de bal in eigen goal en zet Sparta op een 2-0-achterstand tegen Feyenoord. Tom Beugelsdijk tikt de bal in eigen goal en zet Sparta op een 2-0-achterstand tegen Feyenoord. Foto: Pro Shots

Fraser biedt vierde official excuses aan

Fraser maakte zich tegen Feyenoord nog wel ontzettend boos over de 2-0. Sparta-verdediger Tom Beugelsdijk tikte de bal in eigen goal, maar werd vlak daarvoor aan het shirt getrokken door Nicolai Jørgensen. Scheidsrechter Jochem Kamphuis keurde het doelpunt echter goed en ook de VAR greep niet in.

"Ik heb dit seizoen nagenoeg niets gezegd over de arbitrage en vandaag reageerde ik in de rust wat feller in de spelerstunnel, met name tegen de vierde official. Ik heb tijdens de wedstrijd mijn excuses aan hem aangeboden en die accepteerde hij gelukkig. Hij begreep het zelfs enigszins", vertelde Fraser.

"De scheidsrechter zei dat Jørgensen Beugelsdijk niet hard genoeg beet pakte. Als dat ook al een criterium wordt, dan snap ik wel dat er hier en daar wat irritatie komt. Je kan het slim noemen van Jørgensen, maar het is gewoon een overtreding. De regels worden steeds onduidelijker, ook voor de arbitrage."

Fraser laat keeper weer blessure veinzen

Fraser haalde tegen Feyenoord ook weer een oude truc uit de kast. Hij sommeerde niet voor het eerst dit seizoen doelman Maduka Okoye om een blessure te veinzen, waardoor hij zijn spelers tijdens diens behandeling op het veld naar de zijlijn kon roepen en hen wat aanwijzingen kon geven.

"Elke trainer is op zoek naar mazen in de wet en dit is er eentje. Het is niet sportief, dat weet ik, maar daar mag iedereen wel weer iets over schrijven. Fraser kan soms heel erg onsportief zijn, dat klopt."