Feyenoord-trainer Dick Advocaat rekent er nog altijd op dat zijn ploeg de finale van de play-offs om Europees voetbal zaterdag tegen FC Utrecht in De Kuip speelt. Hij vindt dat de gemeente Rotterdam en de KNVB het niet kunnen maken om de wedstrijd te verplaatsen naar een andere stad vanwege het Eurovisie Songfestival.

De finale van het Songfestival vindt zaterdagavond plaats in Rotterdam Ahoy en volgens de gemeente is er niet voldoende politie beschikbaar om dat evenement en het duel van Feyenoord tegelijkertijd te houden in Rotterdam. De KNVB beslist donderdag wat er gebeurt met de finale van de play-offs.

"Ik verwacht dat zowel de burgemeester als de KNVB de juiste sportieve beslissing neemt en dat is dat de wedstrijd tegen FC Utrecht hier in De Kuip wordt gepeeld. Ik heb daar eigenlijk heel veel vertrouwen in", zei Advocaat woensdag na de met 2-0 gewonnen halve finale tegen Sparta Rotterdam.

"Ik snap ook wel dat het Songfestival belangrijk is, maar dat is Feyenoord ook. Het lijkt me niet verstandig om de wedstrijd te verplaatsen naar een andere stad. Als 's avonds aftrappen echt niet haalbaar is, dan moeten we gewoon een paar uurtjes eerder beginnen. Dat moet toch geen probleem zijn?".

Er waren bij Feyenoord-Sparta Rotterdam 6.500 toeschouwers aanwezig.

FC Utrecht verwijst naar reglement

FC Utrecht is niet akkoord gegaan met het voorstel om de wedstrijd op zondag af te werken en verwijst naar het reglement van de KNVB. Daarin staat dat de thuisclub reglementair met 0-3 verliest als er geen geschikte locatie of tijdstip kan worden gevonden op de geplande speeldag.

"Ik begrijp FC Utrecht wel dat ze er zo instaan, want dat is in hun voordeel. Ik denk niet dat dat met oud zeer richting ons te maken heeft vanwege het niet doorgaan van de finale van de KNVB-beker vorig jaar. Hadden ze al van ons gewonnen dan?", aldus Advocaat.

"Het Songfestival heeft wel wat voeten in aarde gehad. Ook mede daardoor konden we geen hotel krijgen. Maar goed, laten we maar afwachten wat er donderdag uit het overleg tussen de gemeente en de KNVB komt. Laten we hopen dat de juiste mensen een juist besluit nemen."

Feyenoord-FC Utrecht staat voorlopig op zaterdag om 20.00 uur op het programma in De Kuip. Er zijn ook dan weer 6.500 toeschouwers welkom. De winnaar verdient een ticket voor de tweede voorronde van de nieuwe Conference League, die al eind juli - een week na het EK - wordt afgewerkt.