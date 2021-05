Trainer Dick Advocaat was in zijn nopjes met het optreden van Feyenoord tegen Sparta in de halve finales van de play-offs. De Rotterdammers waren in De Kuip met 2-0 te sterk voor de stadgenoot en nemen het zaterdag in de finale op tegen FC Utrecht.

"Ik ben tevreden met de manier waarop we speelden in de eerste helft", zei Advocaat na afloop tegen ESPN. "We speelden heel goed voetbal en maakten mooie doelpunten. De tweede helft was wat minder, maar je kan niet negentig minuten zo goed spelen. We namen wat gas terug en ik vond Sparta wat agressiever."

"In de eerste helft heb ik geen slechte speler gezien", vervolgde Advocaat, die zijn afscheid als clubtrainer zo nog één wedstrijd uitstelde. "Ik kan er wel één speler uit halen, maar ik vond het elftal goed spelen. Dat mag ook weleens gezegd worden."

Feyenoord draait een uitermate teleurstellend seizoen en eindigde voor het eerst sinds 2011 buiten de top-4 in de Eredivisie. De slechte reeks aan het einde van het seizoen leidde tot een vertrouwensbreuk tussen de spelersgroep en Advocaat, maar toch wist Feyenoord zich te herpakken tegen Sparta. Bij rust was de eindstand al bereikt.

"We hebben niet voor niets zoveel punten, we staan vijfde", aldus Advocaat. "Het hadden er meer moeten zijn, dat ben ik met je eens. Zo je zie hoe onverklaarbaar voetbal is. Denk niet dat ik andere dingen heb gezegd heb dan andere wedstrijden."