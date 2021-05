Juventus heeft woensdag voor de veertiende keer in de clubhistorie de Coppa Italia gewonnen. Met Matthijs de Ligt in de basis werd Atalanta in de finale met 2-1 verslagen. In Frankrijk werd het bekertoernooi gewonnen door Paris Saint-Germain.

De bekerwinst geeft een uitermate moeizaam seizoen voor Juventus toch nog wat glans. Na negen kampioenschappen op rij moest de club uit Turijn de titel dit jaar aan Internazionale laten. In de Champions League was FC Porto in de achtste finales verrassend te sterk. Wel werd in januari de Italiaanse Supercup gewonnen.

In het Mapei Stadium in Reggio Emilia zette de Zweed Dejan Kulusevski Juventus na een half uur spelen op voorsprong. Op aangeven van Hans Hateboer tekende Ruslan Malinovskiy vlak voor rust voor de gelijkmaker.

Ook in de tweede helft gaven de ploegen elkaar weinig toe, al zorgde Juventus voor het meeste gevaar. Nadat Cristiano Ronaldo de paal had geraakt, kroonde Federico Chiesa zich in de 73e minuut tot matchwinner.

Bij Atalanta werd Hateboer een kwartier voor tijd gewisseld. Marten de Roon speelde de hele wedstrijd mee en Sam Lammers bleef op de bank. De ploeg die alleen in 1963 de Italiaanse beker in de wacht sleepte, sloot het duel na een rode kaart voor Rafael Tolói af met tien man.

Juventus wacht zondag nog een belangrijke uitwedstrijd tegen Bologna. De ploeg van trainer Andrea Pirlo staat vijfde in de Serie A en moet op de laatste speeldag nog minimaal één plaats stijgen om zich te verzekeren van Champions League-deelname.

De spelers van PSG vieren het winnen van de bekerfinale. De spelers van PSG vieren het winnen van de bekerfinale. Foto: ANP

PSG verovert beker en houdt hoop op dubbel

In Frankrijk ging de beker voor de zesde keer in de laatste zeven seizoenen naar Paris Saint-Germain. De formatie van coach Mauricio Pochettino was in het Stade de France in Saint-Denis met 2-0 te sterk voor AS Monaco.

Mauro Icardi zette PSG na negentien minuten op voorsprong na voorbereidend werk van Kylian Mbappé. De topscorer van de Ligue 1 zorgde in de slotfase na een assist van Ángel di Maria zelf voor de beslissing.

Bij PSG bleef Mitchel Bakker de hele wedstrijd op de bank. Met achttien basisplaatsen in de competitie en speelminuten in de Champions League kan de speler van Jong Oranje toch terugkijken op een aardig seizoen.

PSG hoopt komend weekend na de beker ook landstitel te pakken, maar heeft dat niet in eigen hand. Koploper Lille begint met een voorsprong van één punt aan de laatste speelronde.