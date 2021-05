Feyenoord heeft woensdag de finale van de play-offs om Europees voetbal bereikt. De ploeg van de vertrekkende trainer Dick Advocaat was in De Kuip met 2-0 te sterk voor stadgenoot Sparta Rotterdam, dat zich verrassend had geplaatst voor de strijd om een ticket voor Conference League. In de eindstrijd wacht Feyenoord een duel met FC Utrecht.

Voor het oog van 6.500 toeschouwers had Feyenoord had aan twee minuten voldoende om de zege veilig te stellen. Steven Berghuis opende in de 31e minuut de score met een benutte strafschop en Tom Beugelsdijk bepaalde in de 33e minuut de eindstand met een eigen goal.

Het is voor het eerst in de geschiedenis dat Feyenoord in de finale van een play-offs om Europees voetbal staat. Bij de voorgaande deelnames in 2006 (Champions League), 2007 (UEFA Cup), 2009 en 2015 (Europa League) strandden de Rotterdammers telkens in de eerste ronde.

In de finale neemt Feyenoord het zaterdag op tegen FC Utrecht, dat woensdag met 1-0 te sterk was voor FC Groningen. De winnaar verdient een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League, die al eind juli, een week na het EK, op het programma staat.

Normaal gesproken zouden de Rotterdammers als nummer vijf van de Eredivisie de eindstrijd in de eigen Kuip mogen spelen, maar dat is sinds van de baan. De gemeente Rotterdam heeft de KNVB laten weten dat het onvoldoende politieagenten beschikbaarheid heeft voor de wedstrijd in De Kuip, omdat tegelijkertijd het Eurovisie Songfestival wordt gehouden in Rotterdam Ahoy. Feyenoord heeft al met de KNVB overlegd over alternatieven, waaronder het uitwijken naar een ander stadion.

Sparta kan ondanks de nederlaag tegen Feyenoord terugkijken op een uitstekend seizoen. De ploeg van trainer Henk Fraser eindigde met de achtste plek voor het eerst sinds 1996 in het linkerrijtje, maar loopt de eerste kwalificatie voor Europees voetbal sinds 1985 mis.

Steven Berghuis toont het Feyenoord-embleem aan het publiek na zijn benutte strafschop. Steven Berghuis toont het Feyenoord-embleem aan het publiek na zijn benutte strafschop. Foto: Pro Shots

Jørgensen raakt al snel de paal

Zonder de geblesseerden Lutsharel Geertruida en Bryan Linssen en met de teruggekeerde Leroy Fer in de basis kende Feyenoord bijna een droomstart tegen Sparta. Jørgensen veranderde een schot van Orkun Kökçü slim van richting, maar trof via het lichaam van doelman Maduka Okoye de paal.

Daarna had Feyenoord wel het initiatief, maar kwam het aanvankelijk moeizaam tot kansen. Alleen Berghuis en de als rechtsback spelende Tyrell Malacia stichtten gevaar met een poging van afstand in de handen van Okoye en Sparta wist er op een inzet van Abdou Harroui recht op keeper Justin Bijlow af niets tegenover te stellen.

Feyenoord brak in de 31e minuut de ban. Berghuis mocht na een overtreding van Adil Auassar op Ridgeciano Haps vanaf 11 meter aanleggen en faalde niet. De thuisclub drukte meteen door en leek twee minuten later al de wedstrijd te beslissen. Beugelsdijk tikte een voorzet van Luis Sinisterra in eigen doel, maar anders had Jørgensen waarschijnlijk gescoord.

Het moment van de 2-0: Tom Beugelsdijk tikt een voorzet van Luis Sinisterra in eigen doel. Het moment van de 2-0: Tom Beugelsdijk tikt een voorzet van Luis Sinisterra in eigen doel. Foto: Pro Shots

Emegha verzuimt spanning terug te brengen

In de tweede helft kon Feyenoord het zich veroorloven om het wat rustiger aan te doen, temeer omdat Sparta de kwaliteiten ontbeerde om een comeback te bewerkstelligen. Na kansjes voor Jens Toornstra en invallers Mark Diemers en Róbert Bozeník (reddingen Okoye) werd het pas in de slotfase weer wat enerverender.

Emanuel Emegha had Sparta in de 86e minuut op 2-1 moeten brengen, maar zijn stiftje werd nog net voor de doellijn gepakt door Bijlow. Kökçü, een van de uitblinkers aan Feyenoord-zijde, was een minuut later nog heel dicht bij de 3-0, maar zijn prachtig gekrulde schot van een meter of 25 raakte de paal.

Feyenoord verspeelde zodoende weinig energie met het oog op de finale tegen FC Utrecht, dat wel diep moest gaan tegen FC Groningen. Advocaat hoopt in zijn laatste wedstrijd als clubcoach Feyenoord na een teleurstellend seizoen alsnog naar Europees voetbal te leiden, al zal dat amper als een hoofdprijs worden gevoeld in De Kuip.