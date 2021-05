Lieke Martens heeft woensdag opnieuw een hoofdrol gegrepen bij de vrouwen van FC Barcelona. Drie dagen na de gewonnen Champions League-finale tegen Chelsea, waar ze bij meerdere doelpunten betrokken was, scoorde ze twee keer in de met 8-0 gewonnen competitiewedstrijd tegen Athletic Club.

De 28-jarige Martens nam de 2-0 en de 3-0 voor haar rekening in Estadi Johan Cruyff. Vooral de 2-0 van de Oranje-international was fraai.

De aanvaller dribbelde vanaf de linkerkant naar binnen en schoot met haar rechterbeen in de verre hoek. Bij de 3-0 tikte Martens bij de eerste paal een voorzet vanaf de rechterkant binnen.

FC Barcelona leidde bij rust al met 5-0. Na de pauze voltooide Jennifer Hermoso een hattrick en werd het uiteindelijk 8-0, waardoor de Catalanen na 27 wedstrijden nog altijd de maximale score hebben behaald in de Spaanse competitie. Tien dagen geleden was Martens met FC Barcelona al zeker van de landstitel.

Martens is dit seizoen een van de uitblinkers bij FC Barcelona. Zo was ze afgelopen zondag in de Champions League-finale tegen Chelsea (4-0) een plaag voor de Engelse verdediging en werd ze door Spaanse media vergeleken met FC Barcelona-icoon Ronaldinho. Ze staat deze jaargang op zestien officiële doelpunten.