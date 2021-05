De Turkse president Recep Tayyip Erdogan is ontstemd over de verhuizing van de finale van de Champions League uit Istanboel. De UEFA besloot tot de verplaatsing van de eindstrijd naar Lissabon omdat de fans van Manchester City en Chelsea in quarantaine zouden moeten bij terugkomst uit Turkije.

"Twee jaar geleden is ons al toegezegd dat de finale van de Champions League in ons land gespeeld zou worden", aldus Erdogan in een televisie-interview.

Hij spreekt van een politiek besluit. "Vanaf het moment dat duidelijk werd dat twee Engelse ploegen in de finale staan, barstte de discussie los. Dat is vreemd."

De fans van Manchester City en Chelsea zouden bij terugkomst uit Turkije op eigen kosten in quarantaine moeten, omdat het land op code rood staat bij de Britse overheid. Voor Portugal geldt deze voorwaarde niet.

Manchester City en Chelsea mogen allebei zesduizend fans meenemen naar Lissabon. Zij moeten binnen 24 uur na afloop van de wedstrijd terug zijn in Groot-Brittannië en de kosten van de coronatesten betalen. Manchester City-eigenaar Mansour Bin Zayed Al Nahyan bekostigt de vliegtickets van de City-supporters, zo liet hij dinsdag weten.

Manchester City, dat dit seizoen al de Premier League en de League Cup won, staat voor het eerst in de finale van de Champions League, terwijl Chelsea voor de derde keer de eindstrijd (winst in 2012, verlies in 2008) bereikte. De wedstrijd staat op zaterdag 29 mei op het programma en begint om 21.00 uur.