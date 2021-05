Arjen Robben hakt de komende dagen een knoop door over zijn toekomst. De 37-jarige aanvaller werd woensdag met FC Groningen door FC Utrecht uitgeschakeld in de play-offs om Europees voetbal en heeft daardoor mogelijk zijn laatste wedstrijd als profvoetballer gespeeld.

"Na dit seizoen gaan we de balans opmaken en kijken we naar de toekomst. De beslissing is heel moeilijk", zei Robben na afloop van de met 1-0 verloren wedstrijd in Stadion Galgenwaard voor de camera van ESPN. Voor het eerst dit seizoen maakte de 96-voudig international de negentig minuten vol.

"Als je de garantie hebt dat die fitheid de komende tijd blijft, vind ik het lekker om een tijdje door te voetballen. Ik moet kijken in hoeverre dat realistisch is. We zullen er de komende dagen rustig over nadenken."

Robben keerde vorig jaar bij FC Groningen terug uit zijn voetbalpensioen. De aanvaller had toen al een jaar geen wedstrijd meer gespeeld. Bij Bayern München zette hij in 2019 een punt achter zijn imposante loopbaan, maar hij kwam daarop terug om zijn jeugdliefde FC Groningen te helpen in de coronacrisis.

De terugkeer van Robben verliep aanvankelijk dramatisch. In de eerste de beste competitiewedstrijd, op 13 september tegen zijn oude club PSV, viel hij geblesseerd uit. Bij zijn terugkeer een maand later liep hij een nieuwe kwetsuur aan zijn kuit op, waarmee hij bijna een half jaar buitenspel stond. Begin deze maand tegen FC Emmen keerde hij terug in de basis. Toen schitterde hij met twee assists aan de Oude Meerdijk.

Arjen Robben zoekt na het laatste fluitsignaal in Utrecht direct de kleedkamer op. Foto: ANP

'Liefst twee maanden doorvoetballen'

Robben heeft dubbele gevoelens overgehouden aan de eindfase van het seizoen. "Het gaat sowieso om het team, dat staat voorop. Maar voor mij persoonlijk was het heel apart. Je zit aan zo'n einde, terwijl je je fitter voelt."

"Het liefst wil je twee maanden doorvoetballen, maar nu is het ineens klaar. Het is heel raar. Ik ben ondertussen met de toekomst bezig, ga je nog een jaartje door of stop je ermee? Ik heb geprobeerd om zo goed mogelijk te voetballen en ervan te genieten."

"Aan de ene kant ben ik trots; ik ben van heel ver gekomen. Het was de moeilijke revalidatie ooit, ook omdat ik een jaar niet gevoetbald had. Emmen was voor mij een lekkere wedstrijd en daar had ik het allemaal voor gedaan."