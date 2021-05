Liverpool heeft donderdag een grote stap gezet richting plaatsing voor de Champions League. De ploeg van trainer Jürgen Klopp won overtuigend met 0-3 bij Burnley en klom daardoor in de Premier League naar de felbegeerde vierde plaats. Tottenham Hotspur dreigt, ondanks een treffer van Steven Bergwijn tegen Aston Villa, naast Europees voetbal te grijpen.

Liverpool stond er een aantal weken geleden slecht voor, maar heeft na een goede reeks alles weer in eigen hand. Bij Burnley boekten de 'Reds' de vierde overwinning op rij, waarvan de derde in een uitwedstrijd.

Vlak voor rust kwam Liverpool, met Georginio Wijnaldum in de basis, op voorsprong. Roberto Firmino rondde af na een voorzet van Andrew Robertson. Sadio Mané, Mohamed Salah en Thiago hadden even daarvoor al aardige mogelijkheden laten liggen.

In de tweede helft liep de kampioen van vorig seizoen verder weg. Nathaniel Phillips maakt er met een kopbal 0-2 van, twee minuten voor tijd tekende Alex Oxlade-Chamberlain voor het laatste doelpunt van de avond op Turf Moor.

Liverpool speelt op de slotdag tegen Crystal Palace en heeft dan normaal gesproken aan een overwinning genoeg. Nummer vijf Leicester City heeft weliswaar evenveel punten, maar een minder doelsaldo. Ook Chelsea is nog niet zeker van een plaats bij de bovenste vier.

Stand aan kop in Premier League 1. Manchester City (CL) 37-83 (+46)

2. Manchester United (CL) 37-71 (+28)

3. Chelsea 37-67 (+23)

4. Liverpool 37-66 (+24)

5. Leicester City 37-66 (+20)

Tottenham dreigt Europees voetbal mis te lopen

Tottenham Hotspur leed eerder op de avond in de strijd om de Europese plaatsen een kostbare nederlaag. Ondanks een vroege openingsgoal van Steven Bergwijn was Aston Villa in Londen met 1-2 te sterk.

Bergwijn, die voor het eerst sinds 4 februari weer eens in de basis stond in de Premier League, strafte al in de achtste minuut slordig uitverdedigen van Aston Vila af en schoot fraai raak in de rechterbovenhoek.

Nog voor rust zag Tottenham de voorsprong omgebogen worden in een achterstand en daarbij speelde Sergio Reguilón een negatieve hoofdrol. De Spaanse linksback werkte de bal in de twintigste minuut in eigen doel en ging vijf minuten voor rust bij de 1-2 van Ollie Watkins opnieuw lelijk in de fout.

Bergwijn werd twintig minuten voor tijd gewisseld en zag vanaf de kant dat zijn ploeg vergeefs op zoek ging naar de gelijkmaker. Bij Aston Villa speelde Anwar El Ghazi, die net als Bergwijn deel uitmaakt van de voorlopige EK-selectie van Oranje, de hele wedstrijd mee.

Tottenham weet al dat het komend seizoen niet mag uitkomen in de Champions League, maar ook deelname aan een ander Europees toernooi is nog lang niet zeker. De ploeg van interim-trainer Ryan Mason staat zesde, maar heeft hetzelfde puntenaantal als achtervolgers Everton en West Ham United.

Arsenal greep de laatste strohalm door in blessuretijd bij Crystal Palace te winnen: 1-3. Gabriel Martinelli en Nicolas Pépé maakten pas in blessuretijd het verschil. Arsenal blijft negende met 58 punten en doet op de laatste speeldag nog mee voor een Europees ticket.

