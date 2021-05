Simon Gustafson heeft FC Utrecht woensdag naar de finale van de play-offs om Europees voetbal geschoten. Dankzij een doelpunt van de Zweed wonnen de Domstedelingen in eigen huis met 1-0 van FC Groningen, waar Arjen Robben mogelijk zijn laatste wedstrijd als profvoetballer heeft gespeeld.

In een rommelige wedstrijd zonder veel kansen brak Gustafson twaalf minuten voor tijd de ban in Stadion Galgenwaard, waar eenmalig drieduizend toeschouwers op de tribune zaten. De Zweed zag zijn eerste poging uit een vrije trap nog in de muur stranden, maar in de rebound schoot hij wel kiezelhard binnen.

Dankzij de overwinning staat FC Utrecht voor de zevende keer in de clubgeschiedenis in de finale van de play-offs om Europees voetbal. De Domstedelingen deden dat eerder al in 1987, 2007, 2010, 2013, 2017 en 2019.

In de eindstrijd treft de ploeg van trainer René Hake komende zaterdag de winnaar van de andere halve finale tussen Feyenoord en Sparta Rotterdam. Die wedstrijd gaat later op de avond om 21.00 uur van start.

Door de uitschakeling van FC Groningen heeft Robben mogelijk zijn laatste wedstrijd als profvoetballer gespeeld. De 37-jarige aanvaller, die de negentig minuten volmaakte, beschikt over een aflopend contract in Groningen en heeft nog niets losgelaten over zijn toekomst bij de 'Trots van het Noorden'. De club wil wel graag met Robben door.

Het winnende schot van FC Utrecht-aanvaller Simon Gustafson. Het winnende schot van FC Utrecht-aanvaller Simon Gustafson. Foto: Pro Shots

Robben raakt na rust de paal

FC Utrecht en FC Groningen schoven de bal angstig rond in de eerste in helft in Utrecht, waar Robben vanaf de aftrap werd uitgefloten door het publiek. Pas vlak voor rust loste Adam Maher namens FC Utrecht het eerste schot op doel, maar die poging was een prooi voor FC Groningen-doelman Sergio Padt.

Vlak na rust was FC Groningen het dichtst bij de openingstreffer. Robben zag zijn van richting veranderde vrije trap tergend langzaam op de linkerpaal belanden. Daardoor bleef de clubicoon op nul treffers in zijn eerste seizoen sinds zijn terugkeer als profvoetballer.

FC Utrecht kreeg daarna meer grip op de bezoekers en dat resulteerde in het doelpunt van Gustafson. Nadat zijn vrije trap eerst nog in de Groningse muur belandde, haalde hij in de rebound verwoestend uit en liet hij Padt kansloos.

Ondanks een slotoffensief van FC Groningen kwam de zege van FC Utrecht nooit in gevaar. Na het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Danny Makkelie beende Robben moederziel alleen de kleedkamer in, wat erop duidde dat hij zijn laatste wedstrijd als voetballer heeft gespeeld.