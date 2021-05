Feyenoord treedt woensdag zonder Lutsharel Geertruida aan in de play-offwedstrijd tegen Sparta Rotterdam. De verdediger is nog niet hersteld van een blessure die hij afgelopen zondag opliep in de competitiewedstrijd tegen RKC.

In de plaats van rechtsachter Geertruida, die in de eerste helft al uitviel tegen RKC (3-0), speelt Tyrell Malacia. Malacia speelt doorgaans als linksback, maar verloor na zijn schorsing vorige week tegen Heracles Almelo zijn basisplaats aan Ridgeciano Haps.

De twintigjarige Geertruida brak dit seizoen door bij Feyenoord en maakte liefst vijf doelpunten in de Eredivisie. Met dat aantal is hij de meest scorende verdediger van de nummer vijf van de Eredivisie. De rechtsback miste dit seizoen slechts vier competitiewedstrijden bij de Rotterdammers.

Ook Bryan Linssen ontbreekt in de wedstrijdselectie van Feyenoord voor de play-offwedstrijd tegen Sparta. De aanvaller is nog altijd niet hersteld van een liesblessure die hij onlangs opliep. De voorhoede wordt daarom gevormd door aanvoerder Steven Berghuis, Nicolai Jørgensen en Luis Sinisterra.

Leroy Fer keert op zijn beurt weer terug in de basis van Feyenoord. De 31-jarige middenvelder bleef tegen RKC de hele wedstrijd op de bank en zag zijn jonge vervanger Achraf El Bouchataoui een goede indruk maken. Toch grijpt trainer Dick Advocaat terug op zijn routinier.

Voor de 73-jarige Advocaat kan het duel in De Kuip zijn laatste wedstrijd als clubtrainer zijn. De Hagenaar kondigde eerder al aan dat Feyenoord zijn laatste club zou zijn. In de voorbije weken stond hij onder hoogspanning in Rotterdam vanwege de slechte prestaties en de vertroebelde relatie met de spelersgroep.

Sparta jaagt op eerste Europese ticket sinds 1985

Bij Sparta Rotterdam, dat verrassend als achtste eindigde in de Eredivisie en daarmee een plaats in de play-offs om Europees voetbal veroverde, ontbreken Aaron Meijers en Michael Pinto. Zij zijn geblesseerd. Jeffry Fortes en Dirk Abels nemen hun plekken als links- en rechtsback in bij de ploeg van trainer Henk Fraser.

Sparta speelde 36 jaar geleden voor het laatst Europees voetbal. Toen schakelden de Rotterdammers in de eerste ronde het grote Hamburger SV uit na strafschoppen, waarna Borussia Mönchengladbach in de tweede ronde met 2-6 te sterk was.

Feyenoord en Sparta Rotterdam strijden woensdag vanaf 21.00 uur om een plek in de finale van de play-offs om Europees voetbal. De winnaar neemt het zaterdag op tegen de winnaar van de andere halve finale tussen FC Utrecht en FC Groningen. Dat duel is nog bezig.

Mocht Feyenoord de finale bereiken, dan wordt die in elk geval niet in De Kuip gespeeld. Volgens de gemeente zijn er niet genoeg politieagenten beschikbaar omdat tegelijkertijd het Eurovisie Songfestival in de havenstad wordt gehouden. De KNVB heeft al overleg met Feyenoord gehad over alternatieven, zoals een ander stadion.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Malacia, Botteghin, Senesi, Haps; Fer, Toornstra, Kökçü; Berghuis, Jørgensen, Sinisterra.

Opstelling Sparta: Okoye; Abels, Vriends, Beugelsdijk, Fortes; Mijnans, Harroui, Auassar, Smeets, Engels; Thy.