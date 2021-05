Sami Khedira beëindigt na dit seizoen zijn loopbaan. Dat heeft de 34-jarige middenvelder, die in 2014 wereldkampioen werd met Duitsland, woensdag aangekondigd tijdens een speciaal belegde persconferentie bij zijn club Hertha BSC.

"Mijn voetbalcarrière eindigt zaterdag om 17.15 uur", aldus Khedira in de aanloop naar de seizoenafsluiter van zaterdag tegen 1899 Hoffenheim. "Ik vind het moeilijk om erover te praten, maar het voelt als de juiste beslissing. Vijftien jaar profvoetbal heeft zijn sporen nagelaten en ik moet eerlijk zijn over wat ik wel en niet meer kan."

De 34-jarige Khedira kan terugkijken op een imposante carrière. De middenvelder maakte in 2006 bij VfB Stuttgart zijn debuut in de Bundesliga en werd in datzelfde seizoen kampioen met 'Die Schwaben'. In 2010, een jaar na zijn debuut in de Duitse nationale selectie, verdiende hij een transfer naar Real Madrid, dat 14 miljoen euro voor hem betaalde.

Bij de Spaanse grootmacht was Khedira direct basisspeler en won hij verschillende prijzen, waaronder de Spaanse landstitel in 2012, de Champions League in 2014 en het WK voor clubteams in 2014. In de gewonnen Champions League-finale tegen Atlético Madrid (4-1) speelde hij een uur mee.

In datzelfde jaar beleefde Khedira het absolute hoogtepunt in zijn loopbaan door in Brazilië wereldkampioen te worden met Duitsland. Hoewel hij het hele toernooi basisspeler was, maakte hij in de finale tegen Argentinië geen speelminuten. Na het dramatisch verlopen WK van 2018, waar Duitsland al in de groepsfase werd uitgeschakeld, werd Khedira niet meer opgeroepen door bondscoach Joachim Löw. Uiteindelijk kwam hij tot 77 interlands, waarin hij zeven keer scoorde.

De laatste jaren speelde Khedira bij Juventus, dat hem in 2015 transfervrij overnam van Real Madrid. Met 'De Oude Dame' werd hij onder meer vijf keer op rij landskampioen. Vorig jaar keerde hij terug naar Duitsland om zijn loopbaan af te sluiten bij Hertha BSC, dat zich afgelopen weekend veilig speelde in de Bundesliga.