Arjen Robben keert woensdag terug in de basis van FC Groningen voor het play-offduel met FC Utrecht. De 37-jarige aanvaller ontbrak afgelopen weekend nog bij de ploeg van trainer Danny Buijs omdat hij gespaard zou worden voor de wedstrijd in Stadion Galgenwaard.

Robben stond anderhalve week geleden tegen FC Emmen voor het laatst in de basis bij FC Groningen. Toen schitterde de 96-voudig Oranje-international met twee assists op het kunstgras in Drenthe. Na afloop van die wedstrijd barstte Robben in tranen uit.

De wedstrijd tegen FC Utrecht wordt de zevende van het seizoen voor Robben, die maandenlang uitgeschakeld was door een kuitblessure. In de voorgaande zes duels deed hij vier keer mee als invaller, waaronder zijn laatste wedstrijd van een week geleden tegen AZ. Toen speelde hij zeven minuten.

Het duel in Utrecht wordt mogelijk de laatste wedstrijd van Robben als profvoetballer. De buitenspeler, die vorig jaar uit zijn pensioen kwam om het door het coronavirus geteisterde FC Groningen te helpen, beschikt over een aflopend contract bij de 'Trots van het Noorden'. Hoewel de club graag door wil met de clubicoon, heeft hij zich nog niet uitgesproken over zijn toekomst.

Eljero Elia begint niet aan de aftrap bij FC Utrecht. Eljero Elia begint niet aan de aftrap bij FC Utrecht. Foto: Pro Shots

Elia gepasseerd bij FC Utrecht

Bij FC Utrecht is Eljero Elia opvallend genoeg gepasseerd door trainer René Hake. Simon Gustafson krijgt als hangende linksbuiten de voorkeur boven de dertigvoudig Oranje-international, die de laatste weken juist basisspeler was. Verder zijn er geen verrassingen in de opstelling van FC Utrecht.

FC Groningen en FC Utrecht strijden woensdag vanaf 18.45 uur om een plek in de finale van de play-offs om Europees voetbal. De winnaar van het duel in Stadion Galgenwaard, waar drieduizend fans welkom zijn, speelt zondag tegen de winnaar van de andere halve finale tussen Sparta Rotterdam en Feyenoord. Die Rotterdamse derby staat later op de avond (21.00 uur) op het programma in De Kuip.

Mocht Feyenoord winnen van de Rotterdamse stadgenoot, dan wordt de finale in elk geval niet in De Kuip gespeeld. Volgens de gemeente is er niet genoeg politie beschikbaar omdat tegelijkertijd het Eurovisie Songfestival in de havenstad wordt gehouden. De KNVB heeft al overleg met Feyenoord gehad over alternatieven, zoals een ander stadion.

Opstelling FC Utrecht: Oelschlägel; Ter Avest, Van der Maarel, Janssen, Warmerdam; Van Overeem, Van de Streek, Maher; Boussaid, Kerk, Gustafson.

Opstelling FC Groningen: Padt; Dankerlui, Te Wierik, Itakura, Van Hintum; Lundqvist, Matusiwa, El Messaoudi; Robben, Da Cruz, El Hankouri.