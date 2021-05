Willem II-aanvoerder Jordens Peters stopt per direct met voetballen. De 34-jarige verdediger voelt dat hij het fysiek niet meer op kan brengen om door te gaan.

"Het hoofd wil nog wel, maar het lichaam zegt nee", vertelt Peters woensdag in een video op de clubsite. "Willem II zit diep in mijn hart, dat maakt stoppen moeilijk. Maar dit is wel het juiste moment."

Peters kwam in 2012 over van FC Den Bosch, waar hij zijn profcarrière begon. Van zijn negen seizoenen in Tilburg droeg hij er acht de aanvoerdersband. In totaal kwam hij tot 250 officiële wedstrijden voor de 'Tricolores', waarvan 196 in de Eredivisie.

De Brabander kreeg eind 2017 een zware tegenslag te verwerken toen hij in een uitwedstrijd tegen AZ een zware knieblessure opliep. Na een lange revalidatie maakte hij bijna een jaar later zijn rentree, maar de knie speelde hem ook daarna nog parten.

Dit seizoen kwam Peters steeds minder aan spelen toe, zeker sinds de komst van Zeljko Petrovic. Afgelopen weekend gunde de trainer de routinier wel een korte invalbeurt in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. Dankzij een 2-1-overwinning verzekerde Willem II zich van handhaving in de Eredivisie.