Dennis Bergkamp is woensdag door de Premier League opgenomen in de Hall of Fame, die eerder dit jaar in het leven werd geroepen. De 52-jarige oud-sterspeler van Arsenal is de eerste Nederlander die de eer te beurt valt.

De eregalerij van de Premier League bestaat nu uit in totaal zes spelers. Thierry Henry, Alan Shearer, Eric Cantona en Roy Keane gingen Bergkamp voor. Frank Lampard werd donderdag eveneens geïntroduceerd.

"Ik voel me vereerd. Het voelt bijzonder om deel uit te maken van een klein gezelschap spelers dat erkenning heeft gekregen in de sterkste competitie ter wereld", reageert Bergkamp.

"Ik ben enorm trots als mensen zeggen dat ik een van de eerste buitenlandse spelers was die iets aan het Engelse voetbal heeft toegevoegd. Vanaf het moment dat ik in Engeland aankwam, heb ik de Engelse mentaliteit en passie voor voetbal omarmd."

Bergkamp speelde tussen 1995 en 2006 voor Arsenal. Hij kwam bij 'The Gunners' in 315 duels tot 87 doelpunten en 94 assists en pakte drie keer de landstitel.

Ook naam Van Persie staat op shortlist

De Premier League Hall of Fame is in tegenstelling tot de English Football Hall of Fame niet te bezoeken, maar bestaat alleen online. Spelers komen pas in aanmerking als ze uiterlijk op 1 augustus 2020 hun carrière hebben beëindigd.

De naam van Bergkamp stond op een shortlist van 23 spelers. Daarop prijkt ook de naam van Robin van Persie. Later deze week worden er nog twee spelers aan de Hall of Fame toegevoegd.

Mensen kunnen stemmen op hun favoriet en daarnaast is er ook een panel van deskundigen dat beslist of een speler een uitzonderlijke bijdrage heeft geleverd aan de Premier League.