Thomas Müller en Mats Hummels zijn woensdag door bondscoach Joachim Löw na 2,5 jaar weer opgeroepen voor Duitsland. De twee ervaren spelers zijn onderdeel van de 26-koppige selectie voor het EK, waarin PSV'er Philipp Max ontbreekt.

Zowel Bayern München-aanvaller Müller (31) als Borussia Dortmund-verdediger Hummels (32) werd door Löw gepasseerd, nadat Duitsland in november 2018 tegen Nederland naast een ticket voor de finaleronde van de Nations League had gegrepen.

Löw, die zijn selectie wilde verjongen, hield ondanks flinke kritiek vast aan zijn keuze om de twee niet meer op te roepen. Nu, vlak voor het EK, is de 61-jarige Duitser teruggekomen op zijn besluit.

"We hebben wat spelers de kans gegeven om zicht te ontwikkelen, maar dat heeft niet zo goed uitgepakt als we wilden. Daarom heb ik alles nog een keer overwogen", zei Löw bij de bekendmaking van zijn selectie.

"Müller en Hummels hebben allebei een sterk seizoen gespeeld, dus ik heb ervoor gekozen ze er weer bij te halen. Ze kunnen leiderschap aan de ploeg toevoegen. Ze kennen onze manier van denken en kennen veel spelers uit de selectie."

EK-selectie Duitsland Keepers: Bernd Leno, Manuel Neuer, Kevin Trapp

Verdedigers: Matthias Ginter, Robin Gosens, Christian Günter, Marcel Halstenberg, Mats Hummels, Lukas Klostermann, Robin Koch, Antonio Rüdiger, Niklas Süle

Middenvelders: Emre Can, Leon Goretzka, Ilkay Gündogan, Kai Havertz, Joshua Kimmich, Toni Kroos, Jamal Musiala, Florian Neuhaus

Aanvallers: Serge Gnabry, Jonas Hofmann, Thomas Müller, Leroy Sané, Kevin Volland, Timo Werner

PSV'er Max kan EK vergeten

Voor PSV'er Max is zijn EK-droom voorbij. De linksback debuteerde in november vorig jaar als international en droeg in totaal vier keer het shirt van Duitsland, maar kreeg tijdens de laatste interlands al geen speeltijd en ontbreekt in de 26-koppige selectie.

Dat geldt ook voor ploeggenoot Mario Götze, die sinds 2017 niet meer werd opgeroepen. Met SC Freiburg-verdediger Christian Günter (één interland in 2014) en AS Monaco-aanvaller Kevin Volland (laatste interland in 2016) heeft Löw naast Müller en Hummels voor nog twee andere verrassende namen gekozen.

Ook Jonathan Musiala is erbij. Het achttienjarige talent van Bayern maakte twee maanden geleden pas zijn debuut als international. Voormalig Heracles Almelo-speler Robin Gosens (vier interlands), die bij Atalanta onder contract staat, is eveneens opgeroepen.

Duitsland zit op het EK in groep F en begint op 15 juni tegen Frankrijk in de Allianz Arena. Vier dagen later is titelhouder Portugal de tegenstander in München. De ploeg van Löw, die na het EK afzwaait als bondscoach, sluit de poulefase op 23 juni af tegen Hongarije. Ook dat duel vindt plaats in de Allianz Arena.