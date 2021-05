De Graafschap heeft trainer Mike Snoei woensdag ontslagen. De club ziet na twee jaar geen heil meer in verdere samenwerking nu promotie naar de Eredivisie is misgelopen.

De 57-jarige Snoei heeft met De Graafschap een dramatische week achter de rug, waarin de 'Superboeren' meerdere kansen op promotie naar het hoogste niveau verspeelden.

In de laatste twee speelrondes van de Keuken Kampioen Divisie werd de zeker lijkende tweede plek - en daarmee directe promotie - uit handen gegeven door puntenverlies tegen Jong Ajax (0-0) en Helmond Sport (1-1). In de play-offs werd vervolgens direct met 2-3 van Roda JC verloren.

"We hebben Mike leren kennen als een keiharde werker, die een groep lang scherp weet te houden en die tot de laatste minuut heeft gevochten voor promotie", zegt manager voetbalzaken Peter Hofstede op de site van De Graafschap.

"Er is twijfel of deze manier van werken drie seizoenen in de Keuken Kampioen Divisie vol te houden is. Dan is het beter om nu de conclusie te trekken en niet door te gaan."

De Graafschap beleefde een dramatische week. Foto: Pro Shots

Snoei volgde Henk de Jong op

Snoei was sinds de zomer van 2019 trainer van De Graafschap, waar hij Henk de Jong opvolgde nadat de club was gedegradeerd. In Nederland had de geboren Rotterdammer eerder Vitesse, Sparta Rotterdam, Go Ahead Eagles en Telstar onder zijn hoede.

In het buitenland was Snoei assistent-coach bij Panathinaikos, het Qatarese Umm Salal en het Chinese Shandong Luneng en hoofdcoach bij Pune FC in India. Bij Metallurg Donetsk in Oekraïne werkte hij als technisch directeur.

In het eerste jaar onder Snoei leek De Graafschap ook al op weg naar promotie, maar toen ging een Eredivisie-ticket in rook op nadat de KNVB had besloten om het seizoen af te breken vanwege de coronacrisis.

Het is nog niet bekend wie Snoei, die zelf in een korte reactie van "twee fantastische jaren bij een geweldige club" spreekt, opvolgt bij De Graafschap.