Bij Sparta Rotterdam wordt reikhalzend uitgekeken naar de play-offs. De ploeg van Henk Fraser krijgt de kans om voor het eerst in 36 jaar weer Europees voetbal te halen en speelt woensdag in de halve finales tegen Feyenoord.

"De laatste weken voelen voor ons al als Europees voetbal. We hebben pittige tegenstanders en lopen op onze tenen", aldus Fraser, die er als speler bij was toen Sparta voor het laatst Europees speelde, tegen de NOS.

Volgens de coach krijgen zijn spelers een mooie kans om zich te bewijzen. "Ik hoor ze altijd over de volgende stap die ze willen maken, naar een volgende club. Dan is dit waar het om gaat."

Hoewel Sparta in vorm is (van de laatste negen duels werden er zes gewonnen), blijft Fraser bescheiden. "Vorm is niet echt tastbaar, het kan zo weg zijn. We weten wie de favoriet is. Dat blijft Feyenoord", aldus de Rotterdammer.

"Maar we zijn ook overtuigd van onze kwaliteiten, absoluut. Ook in moeilijke tijden is mijn spelersgroep professioneel en volwassen. Als je zo dichtbij bent, dan moet je ervoor gaan, maar dat doen we eigenlijk al het hele seizoen. Zeker de laatste weken."

De wedstrijd tussen Feyenoord en Sparta begint woensdag om 21.00 uur. De winnaar plaatst zich voor de finale in de strijd om deelname aan de tweede voorronde van de nieuwe Conference League.