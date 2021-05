President Joan Laporta heeft dinsdag zijn onvrede laten blijken over het seizoen van FC Barcelona. De Catalaan kondigde grote veranderingen aan en dat is mogelijk slecht nieuws voor trainer Ronald Koeman.

Koeman, bezig aan zijn eerste seizoen in Camp Nou, staat flink onder druk bij Barcelona na de slechte reeks van de afgelopen weken. Barça won slechts een van zijn laatste vijf duels en haakte daardoor af in de titelstrijd.

"We hebben de beker gewonnen en daar zijn we trots op, maar we zijn ook vroeg uitgeschakeld in de Champions League (in de achtste finales door Paris Saint-Germain, red.) en hebben het kampioenschap op een onbegrijpelijke manier verspeeld", zei Laporta bij een Catalaans sportgala tegen Spaanse media.

"Ik heb gezegd dat we aan het einde van het seizoen gaan evalueren op basis van de resultaten en prestaties. Vanaf volgende week zullen er veel beslissingen genomen worden."

"Ik praat over het einde van een cyclus en over vernieuwingen, omdat ik denk dat die nodig zijn. We moeten weer een competitief team worden in de Champions League en in Spanje."

President Joan Laporta (links) met trainer Ronald Koeman. President Joan Laporta (links) met trainer Ronald Koeman. Foto: ANP

Koeman en Laporta gaan na dit weekend praten

Koeman tekende afgelopen zomer een contract voor twee seizoenen bij Barcelona. De oud-bondscoach van Oranje verwees de afgelopen weken bij vragen over zijn toekomst naar Laporta, al gaf hij wel aan dat hij verwacht dat hij volgend seizoen nog steeds op de bank zit bij zijn droomclub.

Barcelona, dat derde staat in La Liga, sluit zijn seizoen zaterdag af met een uitwedstrijd tegen Eibar. Laporta en Koeman zullen na dat duel gaan praten over de toekomst. "Vanaf volgende week zullen we onze besluiten bekendmaken", aldus Laporta.

Xavi zou de meest logische opvolger zijn van Koeman, maar de clubicoon verlengde zijn contract bij de Qatarese club Al Sadd vorige week tot en met 2023.

